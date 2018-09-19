Pessoas esperam atendimento no Centro de Distribuição Domiciliar de Santa Mônica Crédito: Eduardo Dias

A chefe de cozinha Maria Giovaneli mora no bairro Ataíde, em Vila Velha. Ela afirma que em todos os dias vai até a caixa dos Correios de sua residência, para conferir se alguma nova correspondência chegou, mas o resultado é quase o sempre o mesmo: o local está vazio. Segundo ela, alguns bairros vizinhos têm sofrido com o mesmo problema e que é raro ver algum entregador de cartas na região.

Your browser does not support the audio element. Entrega de correspondências vira problema em Vila Velha e Cariacica

"Eles (entregadores) só passam duas vezes no mês. Aqui, onde eu moro, tem caixa de correios. Eu desço, abro todo dia a caixa e nunca tem nada", reclamou a moradora de Vila Velha.

Ouvinte da CBN Vitória, Maria Giovaneli reclamou da situação e sugeriu que o problema fosse relatado em uma reportagem. Ela explica que uma das piores consequências do atraso das correspondências é que, em algumas vezes, ela atrasa o pagamento das contas. O incômodo da chefe de cozinha é o mesmo vivido por milhares de moradores de Vila Velha e Cariacica.

De acordo com Fischer Moreira, presidente do sindicato que representa os trabalhadores dos Correios, os atrasos nesses dois municípios ficaram ainda maiores nos últimos dois meses. O problema acontece por conta de uma mudança no sistema de entregas.

Centro de Distribuição Domiciliar de Santa Mônica Crédito: Eduardo Dias

Fischer afirma que a quantidade de entregadores diminui, por causa de demissões, e a escala de entregas foi alterada. Se antes as correspondências eram levadas aos bairros diariamente, agora as entregas são em dias alternados. No bairro onde Maria Giovaneli mora, por exemplo, o entregador passa apenas uma vez por semana, no máximo duas, de acordo com o presidente do Sintect-ES.

Fischer afirma que a mudança nas escolas também devem ocorrer em Vitória e na Serra. Na avaliação dele, a população precisa reclamar com os Correios, para tentar mudar a situação.

"A população deve reclamar e cobrar a administração dos Correios. Os trabalhadores querem trabalhar, mas, com o efetivo reduzido que nós temos e com o fim da entrega diária, o cidadão vai ser prejudicado. Não tem jeito", opinou o representante do sindicato.

A demora nas entregas em domicílio também aumenta a fila nos Centros de Distribuição dos Correios. Em um deles, no bairro Santa Inês, em Vila Velha, dezenas de pessoas encaram filas todos os dias para buscar as correspondências que demoram a chegar em suas casas. O motorista Carlos Eduardo Grillo diz que as entregas no bairro Jockey, em Vila Velha, também não estão chegando de forma satisfatória. Por isso, ele precisa ir frequentemente ao centro de distribuição.

"Não chega nada. Conta de banco, nada desse tipo de correspondência. Todas as encomendas eu tenho que retirar aqui (no centro de distribuição). Não tem jeito. Já fiz ou seis compras online e nunca chega, todas eu tenho que vir buscar", conta do motorista.

RESPOSTAS DOS CORREIOS

Por nota, os Correios informaram que a Distribuição Domiciliária Alternada (DDA) foi implantada devido a queda do volume de postagem de correspondências do segmento de cartas. A organização afirmou que a distribuição alternada é exclusiva para a entrega de cartas. A entrega de encomendas continua a ser realizada diariamente.