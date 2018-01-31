O jovem Vitor Silva, de 15 anos, tem limitação no movimento dos braços. Por isso, a família fez o pedido para receber uma cadeira de rodas elétrica. No entanto, Vitor ganhou uma cadeira comum Crédito: Eduardo Dias

Mais de 100 cadeiras de rodas foram entregues para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), na manhã desta quarta-feira (31), no Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), em Vila Velha. No entanto, o serviço não atendeu prontamente a necessidade de todos os cadeirantes e gerou algumas reclamações.

Your browser does not support the audio element. Entrega de cadeiras de rodas gera reclamações no Crefes

O jovem Vitor Silva, de 15 anos, tem limitação no movimento dos braços. Por isso, a família fez o pedido para receber uma cadeira de rodas elétrica, para melhorar a locomoção do garoto. No entanto, Vitor ganhou uma cadeira comum, fato que gerou incômodo na mãe do garoto, a cabeleireira Vera Lúcia da Silva.

"Tinha que ser (elétrica), porque ele depende, para se locomover dentro da escola. Não tem ninguém para empurrar e ele não tem força nos braços. Ele precisa da cadeira elétrica. O pedido foi para cadeira elétrica e mandaram essa aí (manual). Viemos aqui achando que iríamos receber a cadeira elétrica", disse a mãe de Vitor.

A família do garoto João Victor Aguiar da Silva também estava insatisfeita. Eles moram na cidade de Guaçuí, no Sul do Estado, fizeram uma longa viagem para chegar ao Crefes de manhã, mas tiveram problemas na hora de receber a cadeira.

A cadeira de rodas adaptada que o jovem João Victor Aguiar precisa não estava pronta nesta quarta-feira (31) Crédito: Eduardo Dias

O incômodo aconteceu porque João Victor tem problemas na coluna e precisa de uma cadeira adaptada. No entanto, o cadastro de João não constava a necessidade de uma cadeira com medidas especiais e a cadeira reservada para ele não tinha as medidas ideais para uso. A mãe de João, a dona de casa Rosiane de Aguiar, cobrou melhorias no sistema de cadastramento dos cadeirantes.

"Acho que poderia ser melhor organizado. A gente vem de longe, sem ter uma resposta certa. Não sabemos se vamos sair ou não com a cadeira. Estamos aguardado para saber como vai ser resolvido", opinou a mãe.

Em relação ao caso de Vitor Silva, que precisa de uma cadeira de rodas elétrica, o secretário de saúde do Estado, Ricardo de Oliveira, afirmou não saber o motivo do suposto erro na entrega. No caso de João Victor, que a família foi chamada ao Crefes mesmo sem saber se receberia a cadeira, o secretário de saúde declarou que o sistema de triagem dos cadeirantes precisa melhorar.

"Tem algum erro no processo. Se a cadeira não está pronta para entregar, não era para (a família) estar aqui. Temos que ver o que aconteceu nesse caso. Temos que perguntar para saber o que houve, mas não era para acontecer (o erro). Se a família está aqui, veio buscar uma cadeira e disseram que era pra entregar hoje, tem alguma coisa errada nessa entrega específica", avaliou o secretário Ricardo de Oliveira.

A direção Crefes afirmou que vai verificar os possíveis erros nas entregas das cadeiras dos jovens Vitor Silva e João Victor. A organização se comprometeu a dar explicações sobre os casos ainda nesta quarta-feira (31).

OUTRO LADO

A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que a direção do Crefes lamentou o transtorno causado à família do paciente João Victor Aguiar da Silva e disse que a cadeira sob medida já está sendo providenciada.