Entrega de Beach Club em Camburi fica para janeiro

Praia de Camburi: quiosque 1, que está cercado por tapumes, será um Beach Club Crédito: Caíque Verli

A reforma do quiosque 1 da orla de Camburi, em Vitória, prevista para ser concluída até o final deste mês vai sofrer atrasos e só deverá estar pronta a partir da segunda quinzena de janeiro.

A informação é da concessionária que assumiu em agosto deste ano a gestão dos 14 quiosques localizados na Praia de Camburi, a Ecos Eventos. Dos sete quiosques da região compreendida entre os bairros de Jardim da Penha e Mata da Praia, somente dois estarão prontos até o início do verão: o 2, que será inaugurado no próxima dia 19; e o quiosque 6, com previsão de entrega para 24 de dezembro.

Já os quiosques 3, 4 e 5 só vão passar por reformas depois do verão. Até lá, estarão funcionando nas condições atuais. Já os quiosques 1, localizado próximo a Ponte de Camburi e para onde foi anunciada a construção de um "beach club" e o 7, que abrigará um restaurante de comida japonesa, estarão abertos em janeiro.

Os outros sete quiosques, localizados na altura de Jardim Camburi, também ficarão para serem reformados somente após o verão. A concessionária alega que para estas unidades há necessidade de intervenções maiores.

Quiosque 6 tem previsão de inauguração no dia de 24 de dezembro Crédito: Caíque Verli

Raimundo Nonato, que é diretor da concessionária, explica que o atraso se deve à burocracia na aprovação dos projetos e também à complexidade das obras, principalmente no quiosque 1.

"É um equipamento diferenciado. Vai ter um solarium e isso dificulta um pouco a execução da obra porque a estrutura metálica embaixo precisa ser mais reforçada para dar mais segurança ali. Ele terá espreguiçadeiras, guarda-sóis bacanas e um serviço sofisticado", detalha.

Segundo Nonato, uma das vantagens das mudanças com a reforma dos quiosques será uma ampla variedade de pratos que serão oferecidos na orla.

"Vamos passar por uma viagem gastronômica. Vai ter quiosque mais voltado para o dia, aquele que vai servir um peroá frito; outro que vai servir uma culinária mais diversificada, um filé, uma boa gastronomia; um mais voltado para moqueca; um mais voltado para acarajé, joelho de porco. Enfim, vamos ter uma diversidade enorme", reforça.

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