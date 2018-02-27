Entrega da nova Avenida Leitão da Silva é adiada pela quinta vez

Conclusão da obra da Leitão da Silva é adiada para 2019 Crédito: Gazeta Online

Ainda não será em 2018 que os capixabas verão a nova Avenida Leitão da Silva , em Vitória, pronta. As obras no local já se arrastam desde 2014, e a última previsão de conclusão anunciada era para o fim de 2018, mas o Governo Estadual já admite que apenas em 2019 as obras de macrodrenagem do local serão finalizadas.

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O novo adiamento da entrega da obra foi confirmado na manhã desta terça-feira, no Palácio Anchieta, pelo secretário de Planejamento, Regis Mattos Teixeira. No entanto, ainda não foi dada uma data específica para que a avenida, enfim, fique pronta.

"Não vamos concluir a Leitão da Silva neste ano. Já concluímos a primeira fase e já foi iniciada a segunda fase (de obras), mas ela não será concluída neste ano. A nossa previsão é para conclusão no próximo ano. É uma obra complexa, nós temos que fazer a obra com a via sendo utilizada, de vez em quando precisamos de fazer interrupções parciais e isso limita a velocidade", disse o secretário.

Além dos prazos, o que também está acima do esperado é o valor gasto para reformar a Leitão da Silva. Em princípio, o montante investido seria de R$ 100 milhões. Agora, o investimento chega perto dos R$ 115 milhões.

Procuradapara detalhar o andamento das obras, e seu atraso, a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop) designou o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para responder os questionamentos. À noite, em nota enviada às 19h22, o órgão afirma que o governo vai tentar recuperar o tempo perdido e entregar a obra ainda em 2018.

“O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) informa que, em função de diversos fatores, entre eles as chuvas, houve um atraso de 15 dias no cronograma das obras da etapa final da Avenida Leitão da Silva nos últimos três meses. Contudo, o órgão, juntamente com a empresa executora, trabalha para recuperar esse tempo e continua com a meta de concluir os serviços até o final deste ano, considerando que os recursos para o andamento das intervenções estão garantidos”, diz a nota, assinada pelo diretor Enio Bergoli.

Canal da Leitão da Silva em obras Crédito: Fernando Madeira | Arquivo | GZ

NOVELÃO DE PROMESSAS

A primeira promessa veio em 2014, ano de início das obras. Na época, a previsão é de que terminassem as intervenções em meados de 2015. Com o não cumprimento do primeiro prazo, uma nova data foi estabelecida. A explicação para esse primeiro atraso foi a troca de governo estadual e revisão de projeto inicial da obra. Com as mudanças, a estimativa era de que a obra fosse entregue no final de 2016.

Mais uma vez, expectativas frustradas. Com uma nova promessa, de não entregar à população apenas uma reforma das vias, mas também uma reestruturação no sistema de saneamento e drenagem da região, o prazo foi mais uma vez estendido. Tudo seria concluído até o primeiro semestre de 2017. Mas, novamente, a promessa não foi cumprida. Assim, ainda em novembro de 2016 o prazo foi aumentado para o primeiro semestre de 2018.

Com a despedida de 2017 veio o adeus a mais uma promessa. Com uma nova interdição realizada na avenida, o prazo mais uma vez foi estendido. Do primeiro semestre de 2018, para o fim de 2018. Agora, uma nova promessa: fim das obras em 2019, mas sequer o mês foi informado.