Pela primeira vez em 22 dias, os portões dos quartéis da Polícia Militar no Espírito Santo ficaram livres para saída de viaturas. A paralisação da PM, iniciada no dia 4 de fevereiro, se encerrou no final da manhã deste sábado (25), após representantes do governo e das mulheres dos PMs chegarem a um consenso. Familiares dos policiais protestavam na entrada dos batalhões por aumento de salários e melhorias de condições de trabalho.

A reportagem constatou de perto a circulação de viaturas, de entrada e saída, no Quartel Geral da PM e do Batalhão de Missões Especiais (BME), em Vitória, além do 4º Batalhão da PM, em Vila Velha. Essas entradas estavam sem a presença de manifestantes. Apesar do término da paralisação, a sensação de desconfiança e insegurança de algumas pessoas permanece.

Your browser does not support the audio element. Entradas de batalhões ficam sem manifestantes e viaturas da PM voltam a circular

É o caso da proprietária de uma loja no Ibes, próxima ao 4º Batalhão do Ibes, Ana Carolina Figueira Lopes, de 37 anos. Ela relata que precisou manter a loja dela fechada por 12 dias. Mesmo agora com o fim do movimento, a comerciante ainda não se sente totalmente segura.

“Foi a primeira vez ao longo de mais de 15 anos que a gente atrasou salários de funcionários e pagamento de fornecedores. Foi uma situação muito difícil porque a gente não consegue dormir. Eu não consegui comer direito de tanta preocupação. Eu continuo não me sentido segura, depois de tudo isso que aconteceu a gente fica com um sentimento de insegurança que se torna ainda maior”, desabafou à Rádio CBN Vitória.

A dona de casa Luana Nascimento, de 28 anos, moradora de Maruípe, próximo ao BME, afirmou ter visto o momento exato quando as mulheres deixaram o local. “Cheguei a ver elas saindo. Tinha uma sentada, mas outras estavam saindo. Aqui em Vitória, eu acredito que vai ficar bem mais tranquilo agora com eles (policiais) na rua. As pessoas vão se sentir mais confiantes de sair (de casa)”, concluiu.