Entidades afirmam que agem para diminuir acidentes com carretas

A carreta de granito que provocou o acidente em Guarapari, em junho de 2017, estava com pneus carecas e com 11 toneladas de excesso de carga Crédito: Bernardo Coutinho - 22/06/2017

Em 2017, após dois gravíssimos acidentes envolvendo carretas carregadas com rochas que levaram a morte de dezenas de pessoas na BR 101, entidades do setor de rochas e do poder público se organizaram em grupos de trabalho para tentar reduzir os índices de ocorrências como essas.

Em outubro do ano passado, foi anunciada a criação de uma Força Tarefa entre o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES) e o Sindicato das Empresas de Rochas Ornamentais do Espírito Santo (Sindirochas). O objetivo era que, em 60 dias, empresas filiadas e não-filiadas ao sindicato fossem orientadas para regularizar os transportadores de rochas e chapas de granito no Estado.

Your browser does not support the audio element. Entidades afirma que agem para diminuir acidentes com carretas

Paralelamente, o Ministério Público Estadual (MPES) instaurou um procedimento para tratar sobre o transporte de rochas no Espírito Santo. A partir disso, foi criado um grupo de trabalho com a participação do Sindirochas, Centro Tecnológico do Mármore e Granito (Cetemag), Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), Federação das Empresas de Transportes do Estado do Espírito Santo (Fetransportes) e Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas & Logística no Estado do Espírito Santo (Transcares).

Também fazem parte do grupo de trabalho autoridades como o Detran-ES, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). Esses órgãos discutem a fiscalização, regulamentação e conscientização do setor de rochas.

Mesmo com essas iniciativas, os flagrantes de imprudência, irregularidades e acidentes continuaram acontecendo. O exemplo mais recente foi o acidente envolvendo o agente penitenciário Jean Carlos Nascimento Silva, na última terça-feira (30). Ele precisou ter a perna amputada após ser atingido pela roda que se desprendeu de uma carreta na BR 101, em Vila Velha.

De acordo com as entidades ouvidas pela reportagem da Rádio CBN Vitória, as ações continuam sendo realizadas, mesmo um ano após os anúncios das medidas. O Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Espírito Santo (Sindirochas) informou que tem intensificado, junto a empresas e donos de caminhões, orientações para garantir mais segurança ao transporte de rochas, mas que a fiscalização nas estradas precisa ser reforçada, como explicou o executivo do sindicato Celmo de Freitas.

“Temos um setor que é grande, damos orientação, mas o próprio sindicato não tem poder de polícia. Então, é algo que temos trabalhado junto com os órgãos competentes para que tenhamos uma fiscalização mais efetiva porque não adianta apenas orientarmos”, disse.

Novas tecnologias também serão anunciadas para reforçar e agilizar a fiscalização do transporte de cargas de rochas. O Detran-ES está desenvolvendo uma nova ferramenta online para cadastramento das informações de caminhões e caminhoneiros homologados para o transporte de rochas. Segundo o órgão, a nova ferramenta também poderia ser utilizado também por outros órgãos, como PRF, PMES e Dnit.

GRUPO DE TRABALHO

Já o MPES, responsável por articular as reuniões do grupo de trabalho, informou que tem atuado junto aos promotores de Justiça com atribuições na área criminal, para providências necessárias para o ajuizamento de ações penais pela prática de crimes, como expor a vida ou a saúde de outra pessoa a perigo direto e iminente.

Por meio de nota, o Ministério Público Estadual informou que como resultado das reuniões, as abordagens a caminhões nas rodovias vêm sendo intensificadas com ações em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar.

Ainda segundo o MPES, “a partir dessas ações, o órgão oferece denúncias que responsabilizam toda a cadeia produtiva, desde o caminhoneiro até o empresário”, informou. As ações também atingem compradores e exportadores.