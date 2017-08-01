Engenheiros sofrem com falta de oportunidades no estado

Nos últimos anos, o Brasil tem registrado o crescimento do desemprego em diversos setores. Os engenheiros, que viveram tempos de fartura no mercado de trabalho, hoje também sofrem com a falta de oportunidades. No país inteiro, o saldo negativo entre contratações e demissões é de 48.563 vagas desde 2014. No Espírito Santo, são 776 vagas de trabalho a menos para esses profissionais também desde 2014.

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A categoria está sendo severamente afetada neste momento de crise econômica. Para o presidente da Federação Nacional dos Engenheiros (FNE), Murilo Pinheiro, a retomada dos empregos deve passar pela retomada de obras do governo federal.

“O cenário continua muito ruim, mas eu acredito que se o governo quiser dar um exemplo, um 'start' nesse processo de desenvolvimento e de retomada do crescimento e da empregabilidade, seria super importante terminar as obras paradas. Nós estamos com mais de cinco mil obras paradas”, afirmou.

Segundo Murilo Pinheiro, o panorama da economia e a Operação Lava Jato atingiram em cheio o setor da construção civil. Nos últimos anos, as investigações vêm revelando uma série de atos de corrupção envolvendo políticos e empresários da alta cúpula de grandes construtoras.

Ele avalia que a condução da operação acabou fragilizando as empresas do setor da construção civil. “Eu acho que a Lava Jato deveria atingir o gestor da empresa, aquele que praticou a corrupção, não a empresa, que tem 'know-how', qualidade, exporta tecnologia. Tivemos muitas delas fechadas, com problemas".