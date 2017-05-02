Engarrafamentos na 3ª Ponte terão desvio de trânsito

A Terceira Ponte terá quatro grandes aberturas na base de concreto que divide os dois sentidos da ponte para reduzir o congestionamento em caso de acidentes ou panes nos horários de pico. Em cada abertura será instalado um portão metálico, chamado Gate Gard, que será removido quando houver a necessidade de desviar o fluxo para o sentido contrário.
Engarrafamento na 3ª ponte terão desvio de trânsito
Cada abertura terá 12 metros de comprimento e só será utilizada se o veículo que obstrui o trânsito for demorar mais de 30 minutos para ser retirado do local e se ocorrer nos horários de pico, sendo de 6h às 9h no sentido Vitória e de 17h às 19h no sentido Vila Velha.
De acordo com o diretor-presidente da Rodosol, Geraldo Dadalto, o desvio do trânsito para a pista contrária deve recuperar cerca de 70% do tráfego das duas faixas, porém, ele não pode ser utilizado para desafogar o trânsito em um dos sentidos, em caso de congestionamento simples, apenas se houver acidentes.
“Porque temos alguns pontos em Vitória e, principalmente, em Vila Velha, que inviabiliza a saída dos veículos. São questões físicas, que não comportam três faixas do lado de Vila Velha para jogarmos toda a saída do trânsito no sentido do fluxo”, afirmou.
As obras vão durar cerca de 45 dias e vão acontecer sempre das 23h às 05h, para que não haja interdições em horário de grande fluxo de veículos, explicou Dadalto. “São 45 dias estimados para fazer o corte. Ele é feito com fio diamantado para não haver demolição por percussão na ponte. Após esse período, já temos condições de operar os desvios”, disse.
MAIS OBRAS
Também estão sendo realizadas obras na Rodovia do Sol. Entre os quilômetros 40.5 a 42.3 (após o trevo de Setiba até o trevo de Jabuticaba) é feita a correção de dois aterros e três pontos. E os 68,7 quilômetros da rodovia passam por obras de conserva especial, que inclui serviços como recapeamento e sinalização.