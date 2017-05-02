Engarrafamentos na 3ª Ponte terão desvio de trânsito

Infográfico mostra mudanças na Terceira Ponte Crédito: Ilustração A Gazeta

A Terceira Ponte terá quatro grandes aberturas na base de concreto que divide os dois sentidos da ponte para reduzir o congestionamento em caso de acidentes ou panes nos horários de pico. Em cada abertura será instalado um portão metálico, chamado Gate Gard, que será removido quando houver a necessidade de desviar o fluxo para o sentido contrário.

Your browser does not support the audio element. Engarrafamento na 3ª ponte terão desvio de trânsito

Cada abertura terá 12 metros de comprimento e só será utilizada se o veículo que obstrui o trânsito for demorar mais de 30 minutos para ser retirado do local e se ocorrer nos horários de pico, sendo de 6h às 9h no sentido Vitória e de 17h às 19h no sentido Vila Velha.

De acordo com o diretor-presidente da Rodosol, Geraldo Dadalto, o desvio do trânsito para a pista contrária deve recuperar cerca de 70% do tráfego das duas faixas, porém, ele não pode ser utilizado para desafogar o trânsito em um dos sentidos, em caso de congestionamento simples, apenas se houver acidentes.

“Porque temos alguns pontos em Vitória e, principalmente, em Vila Velha, que inviabiliza a saída dos veículos. São questões físicas, que não comportam três faixas do lado de Vila Velha para jogarmos toda a saída do trânsito no sentido do fluxo”, afirmou.

As obras vão durar cerca de 45 dias e vão acontecer sempre das 23h às 05h, para que não haja interdições em horário de grande fluxo de veículos, explicou Dadalto. “São 45 dias estimados para fazer o corte. Ele é feito com fio diamantado para não haver demolição por percussão na ponte. Após esse período, já temos condições de operar os desvios”, disse.

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