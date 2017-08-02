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SITUAÇÃO PRECÁRIA

Enfrentar lama e buracos vira rotina de moradores em Vila Velha

A prefeitura diz que o bairro Balneário Ponta da Fruta está na lista de emergência, mas as ruas precisam secar para que algo seja feito de concreto

Publicado em 02 de Agosto de 2017 às 15:13

Publicado em 

02 ago 2017 às 15:13
Depois de chover por várias semanas, o tempo voltou a firmar na Grande Vitória nesta quarta-feira (2) e deve ficar assim pelo menos até a próxima sexta, segundo o Incaper. Mas quem mora em Balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha, continua sofrendo com a lama em várias ruas. Passar de carro pode ser sinônimo de prejuízo e, a pé, de muita sujeira. A prefeitura diz que o bairro está na lista de prioridade, mas as ruas precisam secar para que algo seja feito. Veja as fotos abaixo: 
A universitária Máyra Novais, de 26 anos, estuda no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) em Guarapari, no sexto período de administração, à noite. Ela ia de van até a última segunda-feira (2), mas o motorista disse que não vai passar dentro do bairro com medo de danificar o veículo. Para contornar a situação ela teve que se mudar para Guarapari, mesmo estagiando em Vitória. “Ameaçou um pouco meu sonho de terminar a faculdade. A última coisa que pensei foi que minha van não iria prestar o serviço. Esse ano tenho estágio, mas no próximo ano não terei mais e não sei como vou lidar com essa situação”, destaca.
Enfrentar lama e buracos vira rotina de moradores em Vila Velha
Passar por isso aqui é igual filme de terror. Muitos buracos. Minha coluna já foi para o pau já
Lúcio, motorista do Transcol
A situação nesta quarta-feira (2) em Balneário Ponta da Fruta era bem complexa, mesmo com sol aparecendo pela manhã. São muitos buracos e um ônibus do Transcol chegou a bater o fundo no chão. O motorista do veículo, Lúcio de Souza, de 32 anos, disse que furou vários pneus no bairro. “Passar por isso aqui é igual filme de terror. Muitos buracos. Minha coluna já ‘foi para o pau’ já. Dá para ver pelo ônibus. Foram três pneus estourados só comigo”, relatou.
PROTESTOS 
Moradores de Balneário Ponta da Fruta mostraram a insatisfação com a lama durante três finais de semana seguidos, com protestos realizados na Rodovia do Sol. A via foi interditada e os motoristas eram obrigados a passar nas ruas de chão do bairro. Segundo a liderança comunitária, existem 37 vias no bairro não asfaltadas, que viram um lamaçal quando chove.
Rua com buracos e lama
por GazetaOnline
Em nota, a prefeitura de Vila Velha informou que o bairro está entre os considerados de atendimento emergencial e elabora um plano de ação para drenar a água parada nas vias. O nivelamento começará assim que as ruas estiverem secas, pois, segundo a prefeitura, o excesso de umidade e o solo encharcado impossibilitam executar o serviço. A prefeitura informou que Balneário Ponta da Fruta será contemplado com obras de pavimentação e lazer e aguarda o retorno do Governo Federal.

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