Depois de chover por várias semanas, o tempo voltou a firmar na Grande Vitória nesta quarta-feira (2) e deve ficar assim pelo menos até a próxima sexta, segundo o Incaper. Mas quem mora em Balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha, continua sofrendo com a lama em várias ruas. Passar de carro pode ser sinônimo de prejuízo e, a pé, de muita sujeira. A prefeitura diz que o bairro está na lista de prioridade, mas as ruas precisam secar para que algo seja feito. Veja as fotos abaixo:

A universitária Máyra Novais, de 26 anos, estuda no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) em Guarapari, no sexto período de administração, à noite. Ela ia de van até a última segunda-feira (2), mas o motorista disse que não vai passar dentro do bairro com medo de danificar o veículo. Para contornar a situação ela teve que se mudar para Guarapari, mesmo estagiando em Vitória. “Ameaçou um pouco meu sonho de terminar a faculdade. A última coisa que pensei foi que minha van não iria prestar o serviço. Esse ano tenho estágio, mas no próximo ano não terei mais e não sei como vou lidar com essa situação”, destaca.

Your browser does not support the audio element. Enfrentar lama e buracos vira rotina de moradores em Vila Velha

Passar por isso aqui é igual filme de terror. Muitos buracos. Minha coluna já foi para o pau já Lúcio, motorista do Transcol

A situação nesta quarta-feira (2) em Balneário Ponta da Fruta era bem complexa, mesmo com sol aparecendo pela manhã. São muitos buracos e um ônibus do Transcol chegou a bater o fundo no chão. O motorista do veículo, Lúcio de Souza, de 32 anos, disse que furou vários pneus no bairro. “Passar por isso aqui é igual filme de terror. Muitos buracos. Minha coluna já ‘foi para o pau’ já. Dá para ver pelo ônibus. Foram três pneus estourados só comigo”, relatou.

PROTESTOS

Moradores de Balneário Ponta da Fruta mostraram a insatisfação com a lama durante três finais de semana seguidos, com protestos realizados na Rodovia do Sol. A via foi interditada e os motoristas eram obrigados a passar nas ruas de chão do bairro. Segundo a liderança comunitária, existem 37 vias no bairro não asfaltadas, que viram um lamaçal quando chove.