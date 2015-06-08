A qualidade de atendimento dos pacientes na Policlínica de Itacibá, em Cariacica, está comprometida devido a falta de pessoal na equipe de enfermagem. O déficit de profissionais supera 50 pessoas, segundo o Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES). A situação caótica da unidade, de acordo com o conselho, leva a outro problema: as frequentes agressões físicas e verbais contra enfermeiros e técnicos de enfermagem, por pacientes que aguardam durante horas o atendimento médico. Durante uma vistoria realizada no PA de Itacibá nesta segunda-feira (8) a unidade estava lotada de pacientes. Os doentes recebem medicamentos como soro nos bancos de espera, ou em macas nos corredores da unidade, o que coloca a saúde dos pacientes e profissionais em risco. O fiscal do Coren, Antônio Pereira Filho, afirma que a assistência de enfermagem no PA de Itacibá é realizada sem normas e rotinas essenciais para o processo de trabalho e recuperação do doente.

Your browser does not support the audio element. Enfermeiros se queixam de agressões em atendimentos no PA de Itacibá, em Cariacica

"As irregularidades são diversas, desde ordem sanitária até estrutural. E, naquilo que compete o conselho, o exercício profissional da enfermagem, verificamos que a equipe não consegue fazer o registro efetivo de suas ações. Isso interfere diretamente na continuidade dessa assistência. Verificamos que há pacientes com período de internação superior a 24 ou 48 horas e essa não é proposta de um PA. E o profissional de enfermagem não consegue desempenhar o seu papel: que é a prestação e o registro dos cuidados", afirmou à Rádio CBN Vitória.

'Entulhamento' de pacientes

A vistoria revelou falta de medicamentos e manuseio inadequado desses materiais, segundo Antônio. "Essa situação caótica é prejudicial para a população que corre o risco de negligência, imperícia ou imprudência. Com essa situação de quase 'entulhamento' de pacientes é fácil ocorrer erro de medicação, ou levar a prática de uma técnica inadequada, ou uma propagação de infecções. Os pacientes ficam sentados tomando soro no corredor, não há um espaçamento de usuário para usuário. Uma doença infecto-contagiosa não identificado à tempo pode causar uma epidemia dentro do serviço", apontou.

A sobrecarga de trabalho também agrava a questão da violência, segundo o presidente do Coren, Wilton Patrício. Nos últimos meses, de acordo com ele, diversos profissionais registraram boletim de ocorrência policial para denunciar agressões. "Ficamos muito preocupadas e viemos aqui pedir que seja atendida as notificações do conselho para que isso deixe de acontecer e seja oferecido um serviço de qualidade para a população. Em breve teremos outras ocorrências aqui devido à fadiga desses profissionais e as péssimas condições de trabalho", alertou.

Convocação de emergência

A grande evasão de profissionais, que pedem exoneração ou não assumem seus postos de trabalho, quando convocados, é o grande problema, de acordo com o secretário municipal de saúde, Marcelo Machado.

"Nosso maior problema é de técnicos de enfermagem. No momento estamos com 32, porque a contratação desses profissionais é por meio de um processo seletivo realizado em 2013. Convocamos 22 técnicos, mas só cinco assumiram. Essa é a nossa dificuldade. Nós convocamos mas nem todos assumem o exercício da função", afirmou.

Na semana passada, o processo seletivo perdeu a validade. Para suprir o déficit da equipe de enfermagem, uma convocação de emergência será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, segundo Machado. "Por isso, nós estamos fazendo contrato emergencial até que um novo processo seletivo seja realizado. Acreditamos que no prazo de 15 dias, período que o chamado apresenta a documentação e faz os exames admissionais, a gente consegue resolver essa deficiência. E está programado para o final do ano um concurso público. Talvez ele seja a solução definitiva para esse problema", declarou.

Superlotação

Sobre a superlotação, Marcelo Machado afirmou que o local é para atendimento de urgência e emergência, mas muitas pessoas procuram o PA de Itacibá a procura de serviços que deveria ser realizado pelas unidades básicas de saúde, como exames. Já a situação de pacientes com mais de 24 ou 48 horas de internação são pacientes que necessitam de tratamento especial e estão cadastrados na Central de Vagas Estadual a espera de um leito hospitalar.