O sistema permite que as residências tenham água quente nos chuveiros sem a utilização de energia elétrica Crédito: Patrícia Scalzer

Mais de quatro mil famílias da Grande Vitória já utilizam o sistema de aquecimento de água através de painéis solares. O sistema permite que as residências tenham água quente nos chuveiros sem a utilização de energia elétrica. Nos últimos anos, a EDP, por meio do Projeto Boa Energia Solar, instalou gratuitamente painéis solares em 4.200 residências de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.

Your browser does not support the audio element. Energia solar ajuda famílias de Vitória a reduzir conta de luz

Moradora do bairro Estrelinha, Vitória, a porteira Rosana Rabelo viu sua conta de energia reduzir em R$ 100 por mês depois que recebeu o painel solar para aquecimento de água. “Se eu pagava antes R$ 180 de energia elétrica, hoje eu estou pagando R$ 70”, contou.

A porteira conta que há três anos deixou de utilizar o chuveiro elétrico para tomar banho. Ela diz que quando o tempo está nublado ou com chuva, a água ainda permanece quente por dois dias. Se o período frio durar alguns dias, ela utiliza o chuveiro elétrico. Mas ela conta que em boa parte do ano é a luz solar que aquece a água, o que segundo Rosana, faz toda diferença no orçamento da família. “Além da gente ter a comodidade do banho quente, ainda temos um dinheiro de sobra. Esses R$ 100 podem ser empregados em outra coisa”, disse.

O motorista Jocélio Silva também recebeu da EDP o equipamento para aquecer a água do banho. Ele diz que a conta de energia após a instalação caiu pela metade. “Logo no primeiro mês já percebi a diferença. Pagava R$ 100 de conta e agora não passa dos R$ 50”, disse.