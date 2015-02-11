Energia: mais de 1.600 capixabas reclamam da prestação de serviço

O número de reclamações quanto ao setor de energia elétrica tem aumentado e chamado a atenção dos órgãos de defesa do consumidor. Dados do Boletim do Sistema Nacional de Informação de Defesa do Consumidor (Sindec), divulgados pelo Ministério da Justiça, revelam que a energia elétrica é a 11ª reclamação do consumidor no país: foram 62.746 reclamações registradas em 2014 nos Procons de todo país, quase oito mil a mais que em 2013. No Espírito Santo, reclamações contra a EDP Escelsa aparecem em sétimo lugar: foram 1.659 registros.

As principais reclamações são por conta de apagões, pequenas quedas de energia, transtornos provocados pela falta de luz como, por exemplo, a queima de aparelhos elétricos e eletrônicos, além de cobranças consideradas indevidas, abusivas e até mesmo dúvida sobre contrato. É o que explica o diretor jurídico do Procon Estadual, Igor Britto.

Your browser does not support the audio element. Energia - mais de 1600 capixabas reclamam da prestação do serviço

"As reclamações de consumidores quanto a cobrança indevida se referem às dificuldades dos usuários de compreenderem tarifas e alterações tarifárias da companhia de energia. E também sobre alguma serviço e outros consumos que não reconhece, como variação de consumo. Isso que leva os consumidores a buscar a ajuda do Procon para se informar melhor", explicou.

A orientação do Procon é que, antes de acionar o órgão do consumidor, os usuários busquem esclarecimentos primeiro na companhia de energia, que vai poder transmitir algumas informações nos registros de consumo. No caso de insatisfação, então procurar o Procon tanto estadual quanto municipal, frisa Igor.

"É importante para o Procon saber que o consumidor procurou antes a empresa e qual foi o resultado disso. Uma coisa que nós solicitamos em todo atendimento ao consumidor é que ele apresente o número de protocolo de sua reclamação junto a empresa. Com isso, conseguimos apurar qual foi a postura dela. Primeira, se o consumidor está utilizando o órgão de defesa sem necessidade. E em segundo, saber a postura da empresa, porque se ela recebeu a reclamação antes e fez com que o consumidor fosse ao Procon, isso é gravíssimo e aumenta a penalidade que ela vai receber ", afirmou.

Segundo Igor, o índice de resolutividade das reclamações é boa, com poucos processos administrativos que geram penalidades contra a companhia de energia elétrica. A multa por descumprimento do Código de Defesa de Consumidor (CDC) pode chegar a R$ 7 milhões.

Apenas nos dois primeiros meses de 2015, o Procon já registra 173 reclamações sobre o fornecimento de energia elétrica. A estimativa do órgão é que aumente devido a eventuais dúvidas que podem surgir nos usuários com as novas bandeiras tarifárias.

Ainda de acordo com o diretor jurídico do Procon Estadual, no caso de eletrodoméstico danificado por conta do corte ou queda de energia, a companhia de energia é quem responde por esse dano, independentemente de ter sido a verdadeira causadora da queda de energia.