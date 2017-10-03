Endereço divulgado irregularmente pode gerar indenização

A Cesan começou a divulgar os endereços de imóveis de 27 municípios, onde não há ligação na rede de esgoto. Mas após a publicação, vários órgãos públicos, apontados como poluidores, tem afirmado que a lista está desatualizada, como o Tribunal de Justiça (TJ-ES) e a prefeitura de Vitória. E a divulgação de endereços irregulares pode até ser alvo de processo, segundo o advogado Anderson Pedra, especialista em Direito Administrativo.

De acordo com o especialista e professor universitário, a primeira ação a ser tomada por quem teve um endereço divulgado é contestar administrativamente, com a própria Cesan, e depois pensar em uma ação judicial. “Caso essa informação tenha ocasionado algum prejuízo ou dano é possível que procure via judicial ou perante a Cesan uma forma de recompensar o prejuízo sofrido por causa da divulgação equivocada”, explica.

As medidas judiciais, segundo o advogado, podem gerar indenizações por danos morais. Para entrar com uma ação de reparação de até 40 salários mínimos é necessário procurar o Juizado Especial. Em outros casos, a ação deve ser impetrada na Justiça Comum.

Os nomes dos usuários não foram divulgados pela Cesan, apenas os endereços, com as coordenadas geográficas dos imóveis. É possível localizá-los em ferramentas de mapa pela internet.

CESAN

A busca é feita no portal da transparência da Cesan. Administrativamente, a Cesan afirmou, em nota, que clientes residenciais, comerciais, públicos e industriais podem requerer esta atualização diretamente na Central de Atendimento 115, onde é gerada solicitação de vistoria para confirmar se o imóvel está conectado à rede de esgoto.

De acordo com a Cesan, para saber se a ligação à rede de esgoto está disponível para o imóvel é necessário verificar se há uma caixinha na calçada. Nesse caso, é só contratar um bombeiro hidráulico para fazer o serviço e informar à Cesan quando concluir a ligação.