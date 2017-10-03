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Ligação de esgoto

Endereço divulgado irregularmente pode gerar indenização

Análise é de especialista em Direito Administrativo. Cesan garante que a atualização de endereço em lista pública pode ser solicitada por meio do 115

Publicado em 03 de Outubro de 2017 às 15:01

Publicado em 

03 out 2017 às 15:01
A Cesan começou a divulgar os endereços de imóveis de 27 municípios, onde não há ligação na rede de esgoto. Mas após a publicação, vários órgãos públicos, apontados como poluidores, tem afirmado que a lista está desatualizada, como o Tribunal de Justiça (TJ-ES) e a prefeitura de Vitória. E a divulgação de endereços irregulares pode até ser alvo de processo, segundo o advogado Anderson Pedra, especialista em Direito Administrativo.
De acordo com o especialista e professor universitário, a primeira ação a ser tomada por quem teve um endereço divulgado é contestar administrativamente, com a própria Cesan, e depois pensar em uma ação judicial. “Caso essa informação tenha ocasionado algum prejuízo ou dano é possível que procure via judicial ou perante a Cesan uma forma de recompensar o prejuízo sofrido por causa da divulgação equivocada”, explica.
As medidas judiciais, segundo o advogado, podem gerar indenizações por danos morais. Para entrar com uma ação de reparação de até 40 salários mínimos é necessário procurar o Juizado Especial. Em outros casos, a ação deve ser impetrada na Justiça Comum.
Os nomes dos usuários não foram divulgados pela Cesan, apenas os endereços, com as coordenadas geográficas dos imóveis. É possível localizá-los em ferramentas de mapa pela internet.
CESAN
A busca é feita no portal da transparência da Cesan. Administrativamente, a Cesan afirmou, em nota, que clientes residenciais, comerciais, públicos e industriais podem requerer esta atualização diretamente na Central de Atendimento 115, onde é gerada solicitação de vistoria para confirmar se o imóvel está conectado à rede de esgoto.
De acordo com a Cesan, para saber se a ligação à rede de esgoto está disponível para o imóvel é necessário verificar se há uma caixinha na calçada. Nesse caso, é só contratar um bombeiro hidráulico para fazer o serviço e informar à Cesan quando concluir a ligação.
Caso não haja a caixa de ligação da Cesan, a solicitação pode ser feita no 115. A instalação não tem custos, segundo a companhia, mas somente com a ligação do imóvel até a caixa. Apesar de questionada, a companhia de abastecimento não cita ou estima valores.

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