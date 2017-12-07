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INVESTIGAÇÃO

Encontro de suspeitos intensificou a investigação da Polícia Federal

Grupo de 7 pessoas foi preso nesta quarta-feira, em Vila Velha, após colocar 253 quilos de cocaína em um contêiner

Publicado em 07 de Dezembro de 2017 às 15:19

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

07 dez 2017 às 15:19
Droga estava escondida entre carga de milho Crédito: Divulgação/PF
A apreensão de cocaína realizada pela Polícia Federal nesta quinta-feira, em Vila Velha, foi uma das maiores do Espírito Santo em 2017. O grande estopim para ação da polícia foi um encontro entre dois grandes alvos dos investigadores.
Por causa do aumento nos casos de apreensões de drogas nos portos do Espírito Santo, a polícia já estava investigando um dos suspeitos que foi preso ontem, mas que não teve o nome divulgado.
A vigilância sobre o suspeito foi reforçada no último dia 29 de novembro, após um encontro dele com Elio Rodrigues, um antigo conhecido polícia, que responde processo na Justiça por causa de um helicóptero com 445 quilos de cocaína, apreendido em 2013, em Brejetuba, no interior do Espírito Santo.
O chefe da delegacia de repressão a entorpecentes, Leonardo Damasceno, afirmou que a Polícia Federal já esperava que alguma operação da quadrilha pudesse acontecer.
“Quando a gente percebeu esse encontro, a gente viu que alguma coisa estava prestes a acontecer. Nós designamos toda a delegacia para intensificar as apurações. A gente viu que outras pessoas estavam tendo encontros frenéticos para tratar de alguma coisa. A gente foi acompanhando e vimos que alguma coisa estava prestes a acontecer”, disse o delegado Leonardo Damasceno.
O delegado informou que um traficante do Mato Grosso do Sul e outro do Rio de Janeiro vieram ao Espírito Santo para organizar a ação criminosa que aconteceu na quinta-feira.
Encontro de suspeitos intensificou a investigação da PF

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