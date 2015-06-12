Pela primeira vez, o Espírito Santo recebe o Encontro de Food Trucks — restaurantes itinerantes, montados em kombis e caminhões. Até este domingo (14), os capixabas podem conferir em um só local trucks com os mais variados cardápios, além de vinhos e cervejas artesanais.O 1º Encontro de Food Trucks, realizado no pátio de um shopping, em Eurico Salles, na Serra, reúne 13 empreendedores do ramo alimentício que viram neste novo formato de gastronomia uma oportunidade de crescimento. Os irmãos mineiros Lucas de Angeli e Rodrigo Rezende de Angeli são sócios do Beer Truck Amarelo, um espaço móvel que só vende cervejas artesanais.

Your browser does not support the audio element. Encontro de Food Trucks tem cardápio variado e bebidas artesanais - CBNGAZ - 2.28s - 11-06-15.mp3

O truck de cervejas artesanais existe há quatro meses e já percorreu várias cidades do país. O Beer Truck só atende em festivais e eventos fechados. Os irmãos fizeram um investimento de R$ 150 mil para iniciar o negócio. Lucas diz que o retorno é garantido.

“É um investimento relativamente alto, mas compensa. O mercado está crescendo muito e sempre precisa de novos produtos, novas ideias. O truck é uma praça de alimentação ambulante”, analisou em entrevista à Rádio CBN Vitória.

Vinhos

Os trucks também podem ser um espaço para conhecimento. Após viajar pelo mundo com seu veículo, o engenheiro aposentado e professor de vinho, Horácio Barros, resolveu usar o truck para ministrar cursos sobre vinhos. Ele também vende a bebida nos encontros de truck. A taça custa entre R$ 15 e R$ 18.

O curso dura dois dias e tem a carga horária de oito horas. A pessoa degusta 10 vinhos nesses dois dias e também aprende a história da bebida e curiosidades sobre ela. “Aprende-se a comprar vinho, ler os rótulos das garrafas, a etiqueta e harmonização dos vinhos e assim por diante”, detalhou.