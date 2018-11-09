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CHUVA NO ES

Enchente dá prejuízo para comerciantes e moradores da Grande Vitória

Na manhã desta sexta-feira (9), a reportagem da CBN passou por diversos bairros da Grande Vitória e flagrou a aflição de diversas pessoas

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 14:35

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

09 nov 2018 às 14:35
O operador de máquinas Adrielson Barbosa da Silva é morador do bairro Nova América, em Vila Velha, e foi uma das milhares de pessoas prejudicas com as chuvas que castigam o Espírito Santo nos últimos dias Crédito: Eduardo Dias
Cadeiras usadas para deixar o sofá na maior altura possível, tijolos colocados como apoio para a cama e até andaimes improvisados dentro de casa para salvar o máximo de coisas possíveis. Essas foram as maneiras que o operador de máquinas Adrielson Barbosa da Silva encontrou para evitar que seus móveis fossem destruídos pela enchente.
> Acompanhe em tempo real os efeitos da chuva no Espírito Santo
Adrielson é morador do bairro Nova América, em Vila Velha, e foi uma das milhares de pessoas prejudicadas com as chuvas que castigam o Espírito Santo nos últimos dias. Na manhã desta sexta-feira (9), a reportagem da CBN passou por diversos bairros da Grande Vitória e flagrou a aflição de muitas pessoas.
O operador afirma que a água começou a subir na tarde desta quinta-feira (8) e chegou a um nível que ele nunca tinha visto. Com medo do prejuízo ficar ainda mais alto, ele a esposa não dormiram durante a noite e passaram a manhã desta sexta-feira vigiando o nível do córrego que passa ao lado do quintal da família.
"A água subiu de repente. Nós estávamos dentro de casa e a água começou a subir. Em pouco tempo já estava tudo alagado. Foi por volta de 14h", explicou o morador de Vila Velha.
PREJUÍZO NO COMÉRCIO
A menos de um quilômetro da casa de Adrielson, também no bairro Nova América, o comerciante Wilson de Oliveira Nunes contabilizava os prejuízos. A padaria onde ele é gerente foi tomada pela água na noite de quinta-feira e o prejuízo estimado por ele foi de R$ 40 mil.
O comerciante Wilson de Oliveira Nunes contabilizava os prejuízos. A padaria onde ele é gerente foi tomada pela água na noite de quinta-feira e o prejuízo estimado por ele foi de R$ 40 mil Crédito: Eduardo Dias
"Enquanto tiver aquela quantidade de água na frente da loja não podemos fazer nada. Temos que esperar a água abaixar para depois limpar a loja. Nós temos 40 funcionários, hoje só 3 vieram para trabalhar. O prejuízo de venda deve ser de R$ 30 a R$ 40 mil", disse o gerente da padaria.
As reclamações ouvidas em vários bairros de Vila Velha também aconteciam em Cariacica. No bairro Vasco da Gama, a aposentada Florinda Pereira teve o quintal invadido pela água de um valão que transbordou.
"A situação não é boa, nós ficamos com medo de precisar suspender as coisas, mas Deus é bom e não precisou não. Eu moro aqui há muito tempo e em todo ano eu ficava na rua, porque o era barraco e o barraco enchia de água. Depois que a gente foi melhorando e aterrou o terreno, deu uma melhorada", disse a aposentada.
Em muitas ruas dos bairros Vasco da Gama, Jardim América e Nova América, apenas caminhões, ônibus e outros veículos de grande porte se arriscavam a passar pelas vias tomadas pela água.

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