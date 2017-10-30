A queda de cabelos para a mulher é um dos piores momentos no tratamento contra o câncer. Um das consequências é a perda da autoestima, que pode até atrapalhar no tratamento.
Para ajudar mulheres nessa situação, um mutirão recebeu várias mulheres dispostas a doar algumas mechas durante a manhã e a tarde desta segunda-feira (30) na Serra.
Encerrando o Outubro Rosa, mutirão promove doação de cabelos
A ação é de iniciativa da prefeitura, realizada no Pró-Cidadão, em Portal Jacaraípe, e concentrou mulheres de todo o tipo que tinham um único objetivo: ajudar o próximo.
Não é de hoje que a confeiteira Lúcia Maria Nascimento, de 41 anos, faz doações de cabelo para mulheres com câncer. Na manhã desta segunda-feira (30) ela tinha tanto cabelo para doar que, com duas mechas já cortadas, ela ainda tinha mais disponível. “Você chega para doar e sente uma emoção muito forte porque eles te mostram todo o espaço e quem está fazendo o tratamento. Você fica comovido e doido para que o cabelo cresça para doar novamente”, explicou.
A doméstica Marta Papaceni, aos 57 anos, nunca havia doado. Depois da primeira experiência, ela garante que vai doar novamente. “É uma questão de amor ao próximo, porque a gente sabe que é bem sofrido. A gente fica muito feliz por isso. E quando estiver grande vou doar novamente. Se Deus quiser”, acrescentou.
A secretária de políticas públicas para as mulheres na Serra, Luciana Malini, que organizou a ação, acredita que a doação pode amenizar o sofrimento das mulheres com câncer. “Ela tem que está disposta a dor. É amor, porque você tem que se desprender de algo que você tanto valoriza para ajudar alguém em momento de sofrimento, com abalo na autoestima”, acrescenta.
As mechas de cabelo serão doadas para a Associação de Apoio no Combate ao Câncer. Outra instituição que recebe doações de cabelo é a Associação Feminina de Combate ao Câncer (Afecc), em Maruípe, na Capital. O tamanho ideal para doação é de 15 centímetros ou mais.