A queda de cabelos para a mulher é um dos piores momentos no tratamento contra o câncer. Um das consequências é a perda da autoestima, que pode até atrapalhar no tratamento.

Para ajudar mulheres nessa situação, um mutirão recebeu várias mulheres dispostas a doar algumas mechas durante a manhã e a tarde desta segunda-feira (30) na Serra.

Your browser does not support the audio element. Encerrando o Outubro Rosa, mutirão promove doação de cabelos

A ação é de iniciativa da prefeitura, realizada no Pró-Cidadão, em Portal Jacaraípe, e concentrou mulheres de todo o tipo que tinham um único objetivo: ajudar o próximo.

Não é de hoje que a confeiteira Lúcia Maria Nascimento, de 41 anos, faz doações de cabelo para mulheres com câncer. Na manhã desta segunda-feira (30) ela tinha tanto cabelo para doar que, com duas mechas já cortadas, ela ainda tinha mais disponível. “Você chega para doar e sente uma emoção muito forte porque eles te mostram todo o espaço e quem está fazendo o tratamento. Você fica comovido e doido para que o cabelo cresça para doar novamente”, explicou.

A doméstica Marta Papaceni, aos 57 anos, nunca havia doado. Depois da primeira experiência, ela garante que vai doar novamente. “É uma questão de amor ao próximo, porque a gente sabe que é bem sofrido. A gente fica muito feliz por isso. E quando estiver grande vou doar novamente. Se Deus quiser”, acrescentou.

A secretária de políticas públicas para as mulheres na Serra, Luciana Malini, que organizou a ação, acredita que a doação pode amenizar o sofrimento das mulheres com câncer. “Ela tem que está disposta a dor. É amor, porque você tem que se desprender de algo que você tanto valoriza para ajudar alguém em momento de sofrimento, com abalo na autoestima”, acrescenta.