Empresas suspeitas em compra de repelentes superfaturados terão de reembolsar R$ 1 mi ao Estado

Repelentes da Silvestre Labs foram comprados pelo Estado com preço acima do mercado no início do ano passado Crédito: Nestor Müller Arquivo

O reembolso de um prejuízo na ordem de R$ 1 milhão. Esse é o valor que as empresas envolvidas no esquema de fraude em compra dos repelentes superfaturados, no Espírito Sano, terão de devolver aos cofres públicos, segundo o governo. Nesta terça-feira (11), o secretário estadual de Controle e Transparência, Eugênio Ricas, explicou que as empresas envolvidas no caso vão responder a processo administrativo.

Segundo o secretário, a partir de agora a ideia é que a conclusão do procedimento administrativo ocorra em menos que o tempo legal, de 180 dias, para que assim as empresas respondam pelos danos causados.

Your browser does not support the audio element. Empresas envolvidas no caso dos repelentes superfaturados terão de reembolsar R$ 1 mi ao Estado

“As empresas podem ser sancionadas com multa, obrigação de reparar o dano até com a extinção da própria empresa e a proibição de contratar com a administração pública”, explicou em entrevista à Rádio CBN Vitória.

O secretário acredita que, com base na Lei Anticorrupção, as empresas devem devolver o dinheiro aos cofres públicos. “Com base na Lei Anticorrupção a gente tem, praticamente, de certeza que isso é possível. E essa que é a grande vantagem da Lei, que o Espírito Santo tem sido recordista: caso a empresa não repare o dano ela fica impedida que contratar com qualquer ente da administração”, destacou. Além da investigação administrativa feita pelo governo do Estado, há um processo criminal na Justiça sobre a fraude na compra de repelentes por meio da Saúde Pública.

O CASO

Há quase um ano o Estado iniciou uma investigação por suspeita de compra superfaturada de repelentes, num contrato que envolvia a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A aquisição foi para prevenir doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. O valor do produto estava quase três vezes maior que o preço do mesmo produto adquirido pela Prefeitura da Serra, na Grande Vitória. Os repelentes eram de marcas diferentes, mas tinham o mesmo princípio ativo, o mesmo volume unitário e foram comprados no mesmo período.