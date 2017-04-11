Empresas suspeitas em compra de repelentes superfaturados terão de reembolsar R$ 1 mi ao Estado

O reembolso de um prejuízo na ordem de R$ 1 milhão. Esse é o valor que as empresas envolvidas no esquema de fraude em compra dos repelentes superfaturados, no Espírito Sano, terão de devolver aos cofres públicos, segundo o governo. Nesta terça-feira (11), o secretário estadual de Controle e Transparência, Eugênio Ricas, explicou que as empresas envolvidas no caso vão responder a processo administrativo.
Segundo o secretário, a partir de agora a ideia é que a conclusão do procedimento administrativo ocorra em menos que o tempo legal, de 180 dias, para que assim as empresas respondam pelos danos causados.
Empresas envolvidas no caso dos repelentes superfaturados terão de reembolsar R$ 1 mi ao Estado
“As empresas podem ser sancionadas com multa, obrigação de reparar o dano até com a extinção da própria empresa e a proibição de contratar com a administração pública”, explicou em entrevista à Rádio CBN Vitória.
O secretário acredita que, com base na Lei Anticorrupção, as empresas devem devolver o dinheiro aos cofres públicos. “Com base na Lei Anticorrupção a gente tem, praticamente, de certeza que isso é possível. E essa que é a grande vantagem da Lei, que o Espírito Santo tem sido recordista: caso a empresa não repare o dano ela fica impedida que contratar com qualquer ente da administração”, destacou. Além da investigação administrativa feita pelo governo do Estado, há um processo criminal na Justiça sobre a fraude na compra de repelentes por meio da Saúde Pública.
O CASO
Há quase um ano o Estado iniciou uma investigação por suspeita de compra superfaturada de repelentes, num contrato que envolvia a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A aquisição foi para prevenir doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. O valor do produto estava quase três vezes maior que o preço do mesmo produto adquirido pela Prefeitura da Serra, na Grande Vitória. Os repelentes eram de marcas diferentes, mas tinham o mesmo princípio ativo, o mesmo volume unitário e foram comprados no mesmo período.
Em janeiro de 2016, 75 mil unidades de repelentes com princípio ativo DEET 8% foram comprados pelo valor de R$ 1.762,50 ou R$ 23,50 por frasco. O valor unitário era quase três vezes o preço do produto comprado pela Prefeitura da Serra, de R$ 8,80. Os dois produtos foram adquiridos na mesma época, com mesmo princípio ativo e volume.