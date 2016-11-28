As empresas de ônibus que operam na Grande Vitória serão notificadas pela Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV), sobre a paralisação do sistema público de transporte na manhã desta segunda-feira (28). Além disso, o Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários) também poderá ser multado, caso seja comprovada a inconstitucionalidade da ação.

Segundo o diretor-presidente da Ceturb-GV, Alex Mariano, por lei, a paralisação deveria ter sido comunicada com pelo menos 72 horas de antecedência. “A Ceturb vai levantar a supressão e notificar as empresas. A partir daí existe um trâmite legal que vai envolver o ministério público do Trabalho e a Justiça do Trabalho e pode ter consequências, que podem ser dadas pelo judiciário e pela Companhia administrativamente”, explicou.

Your browser does not support the audio element. Empresas que operam Transcol serão multadas após paralisação

A paralisação surpresa durou mais de três horas e os ônibus só começaram a deixar as garagens por volta das 8h. Com isso, filas se formaram nos pontos de ônibus dentro dos bairros e os terminais ficaram lotados. Morador de Barcelona, na Serra, Alex Souza, de 24 anos, não conseguiu sair do bairro a tempo para chegar ao trabalho.

“Estou no ponto há duas horas e essa paralisação não só me atrapalha como também impacta na vida dos outros que estão esperando. Os rodoviários tem direito a manifestação, mas eles tem que avisar antes”, relatou.

No terminal de Jardim América, em Cariacica, a situação era parecida, muita fila e confusão para conseguir embarcar nos ônibus. A assistente administrativa Eline dos Santos, de 45 anos, aguardava do lado de fora a condução para ir trabalhar em Vitória.

“A empresa alugou um táxi que já está vindo um grupo para gente conseguir chegar ao local de trabalho. Não sei direito o que eles estão reivindicando, apesar de não ser contra, essa situação pega a gente de surpresa e não sabemos que horas chegaremos”, contou.

CONGESTIONAMENTOS

O trânsito nas principais vias da Grande Vitória também ficou congestionado durante toda manhã em virtude da paralisação. Nas primeiras horas do dia, os coletivos que saiam dos terminais estavam cheios e não paravam nos pontos, por causa da superlotação.