Empresas do ES na mira da Operação Lava Jato

A operação Lava Jato, principal investigação sobre corrupção no Brasil e com atuação fora do país, também está presente no Espírito Santo. Empresas e contribuintes do Estado também são alvos e um grupo de auditores da unidade da Receita Federal está à frente da equipe de coordenação nacional da operação no braço fiscal.

A afirmação é do delegado da Receita Federal no Espírito Santo, Luiz Antonio Bosser, em entrevista concedida à Rádio CBN Vitória nesta quarta-feira (25). Bosser relata que a fiscalização realizada pelos auditores da Receita, nas principais investigações, é direcionada às grandes empresas. “O esforço maior da instituição, principalmente aquilo que não é automatizado, aquela análise que precisa ser feita com muito cuidado, é direcionado para grupos econômicos de grandes empresas”, afirmou.

Em abril deste ano, os delatores da Odebrecht, Carlos José Vieira Machado da Cunha e Paulo Sérgio Boghossian, contaram aos procuradores da Lava Jato que o consórcio responsável pela obra da sede da Petrobras em Vitória usou lobistas para conseguir aditivos milionários. Os “consultores” ganhavam de 1% a 3% sobre os valores que conseguiam que fossem liberados pela Petrobras às empreiteiras. Ao todo, os lobistas levaram mais de R$ 10 milhões.