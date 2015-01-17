Nos bairros Enseada do Suá, em Vitória, e Laranjeiras, na Serra, os níveis do pó preto ultrapassaram os limites estabelecidos pela lei em dois meses ano passado, e, por isso, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente irá notificar os principais agentes poluidores a apresentar um plano de contingência sobre esta situação em 30 dias.

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Your browser does not support the audio element. Empresas deverão criar plano de contingência contra o pó preto na Grande Vitória

Serão advertidos as empresas Vale e ArcelorMittal, o Sindicato da Construção Civil do Espírito Santo e também o Detran, que precisa fiscalizar a poluição gerada pelos veículos.

A medida foi anunciada pelo novo secretário da pasta, Rodrigo Júdice, nesta sexta-feira (16), e baseada em um decreto estadual de 2013 que estabelece os padrões de qualidade do ar. Ele prevê que o limite de pó preto é de 14 gramas coletadas por metro quadrado, durante 30 dias. Na Enseada do Suá e em Laranjeiras o nível chegou a quase 16g por m² no mês. A coleta desta poeira, que serviu de parâmetro para a notificação, foi feita em novembro do ano passado.

O secretário também revelou que o Estado passará a ser autor da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual, que defende que a empresa Arcelor Mittal instale o sistema wind fence, que são barreiras de vento para ajudar a diminuir a poeira. A Vale já possui este sistema.

Para as organizações de defesa do meio ambiente, o padrão máximo de pó preto estabelecido pelo decreto deveria ser mais rígido. Contudo, Júdice frisou que não existia critério científico internacional para esse tipo de poeira, e o Espírito Santo está desenvolvendo tecnologia para solucionar o problema.

“Estudos demonstram que a poeira sedimentada, que é o pó preto, não causam mal à saúde como a poeira fina, mas causa incômodo. E a partir deste incômodo, a literatura científica internacional e nacional nos autoriza a controlar essa partícula. Nós temos um ordenamento jurídico moderno, um decreto que regulamenta a emissão de poluição atmosférica e nos dá parâmetro. A partir dele, nós estamos notificando os agentes poluidores”, declarou.

A percepção de que o problema aumentou nos últimos meses se deve a fatores climáticos, segundo ele.

“Não há dúvida, hoje nós vivemos um momento atípico, com o verão, o calor excessivo, os ventos acentuam a prospecção de partículas na atmosfera. Mas obviamente, independente do momento que nós estamos vivendo e dessas reclamações, nós temos que adotar uma política macro para todos os meses, todos os anos”, frisa.

Júdice anunciou que será criado um grupo intergovernamental formado pelas Secretarias Municipais de Meio Ambiente e entidades que representam o tema para intensificar a fiscalização. O secretário também convocou o Conselho Estadual de Meio Ambiente para aprovar o quanto antes Plano Estratégico de Qualidade do Ar, que vai estabelecer o planejamento e novas ações acerca do pó preto. No plano, deve constar a realização de um estudo, que será feito em parceria com a Ufes, que aponte qual é a fonte do pó preto, e então poder responsabilizá-la.