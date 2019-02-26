A quantidade de atestados apresentados depois do Carnaval cresce em até 20%, segundo ABRH Crédito: arquivo

Após o feriado prolongado de Carnaval, o número de pedidos de licenças médicas aumenta nas empresas. De acordo com dados da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), a quantidade de atestados apresentados depois deste feriado cresce em até 20%. Apesar de algumas pessoas realmente estarem inaptas para o trabalho e utilizarem o documento para justificar a ausência, outras se aproveitam para ter mais uns dias de folga através de atestados falsos. O que, além de poder levar a demissão por justa causa, é considerado crime.

No entanto, uma ferramenta tem ajudado as empresas a identificar funcionários que seguem essa conduta: as redes sociais. Através de postagens dos próprios empregados, empresários têm observado que muitas condutas publicadas na internet não condizem com as licenças médicas. O juiz auxiliar da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT-ES) Luiz Eduardo Casado, diz que os flagrantes pelas redes sociais estão se tornando rotina e que podem causar demissão por justa causa.

Your browser does not support the audio element. Empresas de olho nas redes sociais contra atestados médicos falsos

“É uma coisa que tem acontecido de uma forma cada vez mais rotineira. É muito comum um empregado apresentar um atestado médico falso, esquecer disso e tocar a sua vida da forma que acha que deve tocar. Apresentar atestado médico falso é um ato de desonestidade. É crime, inclusive. E como tal, o empregado que apresenta o atestado falso pode ser dispensado por justa causa, por ato de improbidade”, disse.

O próprio juiz lembra de um caso que o chamou muita atenção. A empresa começou a desconfiar de um funcionário que costumava apresentar muitos atestados. Ao verificar em uma rede social, notou um comportamento nada compatível com o de quem estava de licença médica.

“Em um determinado dia em que ele estaria acobertado pelo atestado médico, a empresa verificou no Facebook desse empregado que ele teria estado em um rodeio, montando em um touro mecânico. Então, isso é totalmente incompatível com a doença que ele afirmou ter. A empresa mandou ele ir embora por justa causa, e a justa causa foi confirmada pela Justiça”, explicou.

Diretor de uma rede de supermercados da Grande Vitória, o empresário William Carone Junior afirma que, por mês, a empresa registra uma média de 2500 dias de atestados médicos apresentados pelos empregados. Ele diz que já flagrou, pelas redes sociais, muitos funcionários em festas ou outras atividades no período coberto pelo atestado apresentado.

“A gente tenta de todas as formas filtrar isso. Não é incomum o sujeito apresentar o atestado, você ir nas redes sociais dele e encontrar ele em festas. Nós já chegamos ao ponto de pegar duas ou três funcionárias de uma loja que fizeram uma transmissão ao vivo de um show de pagode, durante a festa, sendo que elas tinham apresentado atestado naquele dia para não ir trabalhar”, contou.

Diretor de uma rede de supermercados da Grande Vitória, o empresário William Carone Junior diz que já flagrou, pelas redes sociais, muitos funcionários em festas ou outras atividades no período coberto pelo atestado médico apresentado. Crédito: José Carlos Schaeffer

Carone afirma que a medida prejudica o funcionamento das empresas, que deixam de contar com o quadro de funcionários completo, afetando o atendimento ao cliente.

“Você tem o seu quadro de funcionários, ele está ali porque é a necessidade que você tem. Aí você abre a loja em um dia de movimento e três ou quatro operadores de caixa faltaram, e você sabe que são atestados ideologicamente falsos, ou realmente falsos, rasurados. Aí você atende mal o seu cliente, dificilmente o seu cliente vai entender que quatro funcionários apresentaram atestado e não foram trabalhar e você está com quatro operadoras a menos. É uma situação complicada”, destacou.

Se demitido por justa causa, o funcionário perde uma série de direitos como aviso prévio, férias proporcionais, 1/3 de férias, 13º salário proporcional, multa de 40% do FGTS e seguro-desemprego. Além disso, a prática de atestado médico é crime, tanto para o médico quanto para o empregado, conforme os artigos 302 e 304 do Código Penal.

Flagrantes

O diretor da rede de supermercados, William Carone Junior, lista alguns dos flagrantes feitos pela empresa nas redes sociais.

“Festa da Polenta em Venda Nova do Imigrante. Funcionário tirando foto e postando na rede social. Durante o dia, um monte de postagens na rede social, e o gerente da loja falando que ele havia entregue o atestado pela manhã. É o absurdo dos absurdos”.

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“Eu já descobri um açougueiro fazendo um bico em um supermercado de periferia e apresentando atestado para a gente. Ele, simplesmente, todo o final de semana apresentava atestado para a gente e ia fazer um bico no bairro onde ele morava. Nós descobrimos, fomos lá, filmamos ele atendendo lá, era um dia de sábado. Toda a sexta-feira ele apresentava atestado para sexta e sábado e ia trabalhar de bico nesse supermercado. A gente não podia cortar o dia dele porque ele estava de atestado, e ele ganhava o extra lá”.

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