A partir de novembro empresas de grande porte, que produzem mais lixo, terão que pagar uma taxa a mais à prefeitura, ou contratar uma empresa para destinar os resíduos sólidos. A lei foi aprovada no ano passado. Segundo a prefeitura, as associações de indústrias já estão sendo notificadas para que se adequem. A legislação vale para empresas que produzem mais de 200 litros de lixo por dia.

O Código de Limpeza Pública já prevê uma cobrança, feita por meio do IPTU, mas, de acordo com a prefeitura, o valor é insuficiente para custear o recolhimento. O gasto chega a R$ 66 milhões por ano, contando toda a população, mas a arrecadação não passa de R$ 42 milhões.

Your browser does not support the audio element. Empresas de grande porte vão pagar por descarte de lixo em Vitória

De acordo com o Secretário de Gestão, Planejamento e Comunicação, Fabrício Gandini, haverá uma economia de R$ 15 milhões. Ele explica que a legislação segue uma Política Nacional de Resíduos Sólidos e tem como benefício a valorização do lixo por parte dos empresários. “Hoje é muito simples. A pessoa bota o lixo para fora, a prefeitura recolhe e vai para um aterro. Quando você faz o grande gerador ser responsável, ele vai buscar formas de reduzir o custo, fazendo a coleta seletiva e vendendo o material”, explicou.

EMPRESÁRIOS SÃO CONTRA

Parte dos empresários não concorda com a medida. A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) acredita que a prefeitura quer passar mais um gasto para os empresários. Segundo o superintendente, Hélio Schneider, o aumento pode chegar ao consumidor. “Esse tipo de serviço entendemos que já está no IPTU e vamos ter que concordar em pagar. É mais um custo que vem em nossa formação de preços e quem vai pagar é o consumidor”, alerta.