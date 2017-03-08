Faculdades, escolas, empresas e instituições particulares com mais de 500 funcionários em Vila Velha agora podem solicitar vacinação interna contra a febre amarela. A medida, que já acontecia na Serra e em Cariacica, começou nesta terça-feira (7), na Universidade de Vila Velha (UVV), com a vacinação de 1,8 mil alunos, funcionários e professores.
Além da quantidade de colaboradores, é necessário que a instituição particular ofereça toda a logística de aplicação. No caso da universidade, os alunos são vacinados em um auditório até a próxima sexta-feira (10).
Empresas com mais de 500 funcionários podem solicitar vacinação interna em Vila Velha
Apesar da filas, os universitários eram atendidos rapidamente. Eles aprovaram a iniciativa. “Meu irmão demorou quase seis horas e aqui nem dez minutos”, disse uma estudante. “Eu teria que ficar horas em unidades de saúde, aqui não demorei nem meia hora”, relatou uma universitária. “Eu sou do interior e não conheço muito aqui. É bom a faculdade disponibilizar isso para a gente”, acrescenta outro aluno.
Segundo a organizadora da imunização na UVV e a professora de enfermagem, Marizete Puppin, a ideia de vacinar em locais de maior aglomeração ajuda a desafogar as unidades de saúde. Todos que estão trabalhando são voluntários: estudantes de enfermagem e medicina. “Decidimos vacinar administrativos e professores mais alunos, um público de cerca de 11 mil pessoas. Com isso evitamos o deslocamento para filas em unidades de saúde”, explica.
Em Vila Velha a vacinação está sendo ampliada para outras empresas. A solicitação de imunização interna pode ser feita junto à Secretaria Municipal de Saúde. Em Cariacica, a vacinação contra a febre amarela pode ser solicitada por empresas também com mais de 500 funcionários. Na Serra, as instituições privadas precisam ter ao menos 100 funcionários. Em Vitória, a prefeitura ainda está avaliando a possibilidade de disponibilizar vacinas a empresas, segundo a assessoria de imprensa.