Empresas com mais de 500 funcionários podem solicitar vacinação interna em Vila Velha

Faculdades, escolas, empresas e instituições particulares com mais de 500 funcionários em Vila Velha agora podem solicitar vacinação interna contra a febre amarela. A medida, que já acontecia na Serra e em Cariacica, começou nesta terça-feira (7), na Universidade de Vila Velha (UVV), com a vacinação de 1,8 mil alunos, funcionários e professores.

Além da quantidade de colaboradores, é necessário que a instituição particular ofereça toda a logística de aplicação. No caso da universidade, os alunos são vacinados em um auditório até a próxima sexta-feira (10).

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Apesar da filas, os universitários eram atendidos rapidamente. Eles aprovaram a iniciativa. “Meu irmão demorou quase seis horas e aqui nem dez minutos”, disse uma estudante. “Eu teria que ficar horas em unidades de saúde, aqui não demorei nem meia hora”, relatou uma universitária. “Eu sou do interior e não conheço muito aqui. É bom a faculdade disponibilizar isso para a gente”, acrescenta outro aluno.

Segundo a organizadora da imunização na UVV e a professora de enfermagem, Marizete Puppin, a ideia de vacinar em locais de maior aglomeração ajuda a desafogar as unidades de saúde. Todos que estão trabalhando são voluntários: estudantes de enfermagem e medicina. “Decidimos vacinar administrativos e professores mais alunos, um público de cerca de 11 mil pessoas. Com isso evitamos o deslocamento para filas em unidades de saúde”, explica.