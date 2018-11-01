Empresas capixabas podem ter registro cancelado pela Junta Comercial

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Mais de cinco mil empresas do Estado podem ter o registro cancelado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (Jucees). Essas empresas não fizeram nenhuma movimentação ou arquivamento nos últimos 10 anos, por isso, podem se tornar inativas. Os empresários ou sociedades empresárias que se enquadram nessa situação têm até o dia 14 de dezembro para comunicar à Junta Comercial sobre sua paralisação ou funcionamento.

Caso isso não aconteça, a empresa perde a proteção do nome, ou seja, outra empresa pode ser criada utilizando um nome já existente e pode haver o cancelamento tributário, com isso, ela não consegue mais emitir nota fiscal.

De acordo com presidente da Junta Comercial, Letícia Serrão, a não atualização dos dados não significa que essa empresa não existe mais. “Podem existir empresas que estão há 10 anos funcionando e não precisaram fazer nenhuma atualização ou alteração na Junta Comercial e não estão registrando o livro de contabilidade na Junta, mas na Receita Federal”, disse.

A situação da empresa pode ser consultada no site www.jucees.es.gov.br. Segundo a presidente da Junta Comercial, essas 5.800 empresas que correm o risco de ter o cadastro cancelado podem fazer a reativação pela internet. “Elas fazem todo procedimento online e depois é só dar entrada no protocolo da Junta Comercial. Depois disso o processo corre online e a empresa recebe de volta online também”, afirmou.