Empresas capixabas passam por capacitação para exportar produtos

Capacitação de empresas Crédito: Divulgação

Por falta de informação, as micro, pequenas e médias empresas do Estado ainda encontram dificuldade para exportar seus produtos. Para facilitar esse processo, empresas capixabas que fazem parte do Programa de Qualificação para Exportação (Peiex) participaram de uma rodada de negócios com tradings - empresas que atuam como intermediárias numa operação de exportação ou importação.

Cerca de 35 empresas participaram do evento, realizado no Prédio da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes). Marcelo Herzog, proprietário de uma empresa de games, participou da rodada de negócios para aprender os caminhos que podem levar o produto que ele criou para outros países, como Alemanha e Estados Unidos. “Nossa intenção aqui é iniciar os contatos com as tradings para saber como é o processo de exportação de um jogo de futebol de tabuleiro que nós desenvolvemos e patenteamos”, contou.

O analista de negócio internacionais da Agência Brasileira de Promoção das Exportações (ApexBrasil), Rafael Porto, explicou que a agência, por meio de parceria com a Secretaria de Desenvolvimento, oferece capacitação e qualificação para empresas que querem exportar. No país são 7.300 empresas (para o período de 2015-2018), 146 no Estado. Ele explica que com capacitação, é possível ultrapassar as fronteiras do país. “O importante é que a empresa saiba que se ela estiver preparada, qualificada e buscar, ela pode galgar o comércio exterior, isso é possível, independente do grau de maturidade da empresa”, disse.