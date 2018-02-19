Um empresário com a intenção de abrir um novo negócio no Espírito Santo demora aproximadamente 110 dias para conseguir todas as liberações necessárias dos órgãos de regulamentação. Um processo burocrático longo, que gera muitas reclamações e que por vezes é apontado como uma grande barreira para os empreendedores.

Your browser does not support the audio element. Empresários vão poder abrir novos negócios em menos de um mês no ES

A criação de um novo programa do governo do Estado, no entanto, promete ajudar os empresários locais a conseguir as liberações para abrir empresas em menos de um mês. Trata-se do Programa Simplifica ES. Com ele, o andamento dos processos de registro e legalização de negócios pode ser concluído em até 24 dias.

O secretário de Estado da Fazenda, Bruno Funchal, deu mais detalhes sobre o programa. O lançamento do Simplifica ES aconteceu na manhã desta segunda-feira (19), no Palácio Anchieta, em Vitória. “Em vez de ter um pleito para a Junta Comercial, para a Fazenda, para o Iema e para os Bombeiros, vai ser tudo no mesmo processo. A tendência é para que, com esse número de processos sendo integrado, o custo de tempo seja reduzido para os empresários”, explicou Funchal.

Funchal também destacou que o processo será integrado entre os municípios capixabas e deve começar a funcionar no próximo mês de abril. Além de um portal na internet, onde os interessados poderão acompanhar o andamento do processo junto aos órgãos, também será criado um no escritório do empreendedor para orientar a abertura de negócios. O escritório vai funcionar no prédio da Junta Comercial, no bairro Santa Lúcia, em Vitória.

Na avaliação de membros do governo, o programa vai estimular novos negócios no Estado, aumentando a competitividade das empresas locais, a geração de renda e empregos.

Além da Secretaria de Estado de Desenvolvimento, também fazem parte do programa a Junta Comercial; a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz); o Corpo de Bombeiros; o Instituto Estadual de Recursos Hídricos (Iema); o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf); a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Isenção de imposto para geração de energia solar

Além do programa que pretende reduzir o tempo para a abertura de novas empresas, também foi sancionada a lei que concede a isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para micro e minigeração de energia distribuída.

A lei formaliza a adesão do Estado ao Convênio 16/2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). Serão beneficiados aqueles que produzem até 1 megawatt (MW) de energia por mês pelo sistema de compensação com as companhias distribuidoras. Atualmente, micro e minigeradores de energia são tributados quando consomem a carga excedente de sua produção que foi injetada na rede distribuidora, no caso a EDP Escelsa.

O secretário Bruno Funchal explicou que a pessoa gera energia durante o dia, mas não consome tudo e joga no sistema o que sobrou. À noite, quando precisa dessa energia, ela pega da rede, mas é tributada em 25%. A partir de agora, a carga extra ficará como crédito para uso durante a noite.

ENTENDA

Microgeração de energia

A Microgeração de Energia Distribuída é caracterizada por uma central geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 100 kW e que utilize fontes de energia renovável, como a energia solar fotovoltaica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras.

Minigeração de energia

A Minigeração de Energia Solar é uma central geradora de energia solar fotovoltaica, com potência instalada superior a 100 kW e menor ou igual a 1 MW.

Isenção de ICMS

Adesão