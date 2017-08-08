Empresários são presos por sonegação estimada em até R$ 260 milhões

Cinco empresários do setor cafeeiro no Estado foram presos temporariamente por sonegação fiscal estimada em até R$ 260 milhões na Grande Vitória e em cinco municípios do interior. O montante seria referente, conforme investigações, ao período dos últimos cinco anos. Os nomes dos presos não foram revelados. O Ministério Público Estadual (MPES) cumpriu os mandados de prisão temporária, com prazo de cinco dias prorrogáveis por mais cinco.

Your browser does not support the audio element. Empresários são presos por sonegação estimada em até 260 milhões de reais

A Operação Torrefação foi deflagrada na manhã desta terça-feira (8) e cumpriu também 27 mandados de busca e apreensão nos municípios de Linhares, Colatina, São Roque do Canaã, Rio Bananal e Marilândia. Nove empresas são investigadas por usar “laranjas” em outros Estados para obter créditos tributários e fazer uso de precatórios para sanar dívidas com o Fisco.

A operação foi deflagrada pelo Grupo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Estadual (MPES) em conjunto com as polícias militar e civil e outras instituições públicas. Segundo o promotor de Justiça responsável pelas investigações, Bruno de Oliveira, para sonegar impostos, as empresas usavam precatórios denominados “títulos podres”, comprados por valores irrisórios, para abater dívidas de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que incide em 12% da exportação do café produzido no Espírito Santo.

“Empresas de consultorias tributárias adquiriam de servidores os precatórios, que estavam suspensos por decisão judicial. Eles não servem para pagar dívidas. As empresas colocavam esses elementos na escrituração fiscal e evitavam pagar impostos”, explica.

De acordo com o portal Gazeta Online, os presos são grandes empresários do agronegócio capixaba, que chegam a lucrar até R$ 2 milhões por dia. As informações foram levadas ao MPES após a Operação Café Frio, ação realizada no mês de junho e em âmbito administrativo, por parte da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz). Na Café Frio algumas empresas tiveram a inscrição estadual suspensa, mas se utilizavam de outras empresas para conseguir emitir notas fiscais. Nesta nova fase, a Operação Torrefação tramita em caráter criminal.

Operação Torrefação desvenda sonegação que soma R$ 60 milhões no ramo do café Crédito: Kaique Dias | Rádio CBN

FISCALIZAÇÃO

Quatro ano antes, em 2013, foi deflagrada a maior operação contra sonegação fiscal no Espírito Santo, também no setor cafeeiro, a Robusta. Ao todo, 23 empresas foram acusadas de simular a compra de café no Rio de Janeiro com objetivo de obter crédito de ICMS, exclusiva para transações interestaduais. Ou seja, além de não pagarem ICMS, obtinham créditos tributários. Segundo o MPES essa forma de sonegação também foi encontrada nas investigações da Operação Torrefação, só que agora a simulação foi feita na Bahia e outros Estados.

“Os empresários estão atuando com grande facilidade por falta de barreiras fiscalizatórias. Temos elementos que deixam claro que não é só excluir a inscrição estadual. Eles têm empresas de fachada para emitir nota e empresas fora do Estado como laranjas. Eles transportam a carga até sem nota fiscal”, declara.

O Secretário Estadual da Fazenda, Bruno Funchal, diz que o Estado encontrou outras formas de fiscalização, por meio do cruzamento de dados, e que os postos fixos, não existentes mais no Estado, têm custos altos em comparação com os benefícios, principalmente com a facilidade de burlar os pontos. “Com a massificação de informações e a tecnologia, a gente consegue cruzar dados e elementos de notas fiscais, fazendo uma fiscalização mais inovadora”, ressalta.

O secretário também falou que a integração entre vários órgãos, como aconteceu na operação desta terça-feira, é importante para chegar às irregularidades.

CRIMES

As responsáveis podem responder por crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro, associação criminosa organização criminosa. Todas as empresas foram procuradas pelas reportagens da Rádio CBN, do jornal A Gazeta e do Portal G1, mas não atenderam até o fechamento. Os nomes dos empresários presos não foram divulgados.

CONFIRA A LISTA DAS EMPRESAS

- Valani Café Ltda.

- Valani Comércio e Armazéns Ltda.

- Império Café S/A

- Café Trevo S/A

- Lauret Café Exportação e Importação Ltda.

- Cocal Exportação e Importação Ltda.

- PS Rosa Sacarias

- Lonardelli e Lonardelli Ltda.