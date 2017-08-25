Empresários são presos em inquérito da tragédia na BR 101

Os donos da empresa Jamarle Transportes, os irmãos Jacimar e Leocir Pretti, foram presos no inquérito policial da tragédia na BR 101, em Guarapari, na Grande Vitória. O acidente foi em junho deste ano e resultou na morte de 23 pessoas. Interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça, logo após a tragédia, mostram os empresários ameaçando testemunhas e atrapalhando investigações, de acordo com a Delegacia de Delitos de Trânsito, em Vitória.

Uma informação que surpreendeu os policiais civis é o fato de Jacimar e Leocir Pretti terem incentivado caminhoneiros da transportadora deles a praticarem irregularidades nas estradas, no sentido de driblarem a fiscalização policial, mesmo após a grande repercussão da tragédia que comoveu todo o Espírito Santo.

Jacimar chegou a ser preso pouco tempo após o acidente, mas foi solto dias depois. Em seguida, começaram as interceptações telefônicas. Segundo a Polícia Civil, na última quarta-feira (23), um caminhoneiro mentiu em depoimento. Ele já havia sido flagrado nas escutas telefônicas conversando com os irmãos sobre como fugir da fiscalização. Ele recebeu voz de prisão por falso testemunho, no entanto este caminhoneiro afirmou que foi ameaçado e obrigado a mentir um dia antes do depoimento, caso contrário seria demitido.

“Lógico que ele mandou desviar (da PRF). Ele falou para eu não dizer isso. O que vou fazer? Eu tenho família. Os dois fizeram uma reunião comigo. Eu nem sabia dessa intimação. Lógico que ele sempre mandou eu fugir da PRF. Eu também ando com excesso de peso. E continuou mesmo depois do acidente”, afirmou.

No mesmo dia a Justiça de Guarapari decretou a prisão dos empresários. Em uma das interceptações feitas sob autorização da Justiça, Leocir Pretti fala para um motorista não passar pelo posto da PRF, na BR 101, na Serra, e desviar caminho em Santa Rosa, região de Aracruz. Segundo as investigações os caminhoneiros chegavam por Jacaraípe.

Leocir - Você está onde?

Motorista - Passando aqui por… (inaudível)

Leocir - Você vai passar por dentro ali, você está sabendo né?

Motorista - É, seu sempre passo por dentro.

Leocir - Santa Rosa (Aracruz)

Motorista - Eu nunca passo pela polícia não.

Leocir também fala com o dono de uma pedreira sobre o transporte de cargas. Ele admite que carrega pedras acima do peso, chegando a 62 toneladas. Segundo a polícia, todos os 30 caminhões da empresa só poderia transportar até 40 toneladas.

Leocir - O que você acha melhor “nóis” fazer?

Dono de pedreiro - A gente estava vindo com 55 (toneladas). Ontem deu (inaudível).

Leocir - A gente sempre estava com 60 ou 62 (toneladas), entendeu?

Dono de pedreira - Uhum!

Leocior (em tom de pergunta) - Você pode autorizar a fazer…

Dono de pedreira - Rapaz, deixa eu dar uma olhada. Depois te ligo.

Em mais uma das interceptações, o outro empresário, Jacimar Pretti, fala com uma testemunha que prestou depoimento em Linhares, no Norte do Estado. Mesmo sem saber que é alvo de uma escuta telefônica, Jacimar tenta se fazer entender na conversar sem dizer claramente o que a polícia concluiu: um pedido para que a testemunha conte uma mentira no depoimento.

Jacimar - Ele não posso estar pedindo para me defender lá.

Motorista - Não, beleza.

Jacimar - Peço que fale o que analisou da nossa empresa, entendeu?

Motorista - Entendi.

Jacimar - Depois você me fala, se vai precisar de alguma coisa, se você vai querer voltar para nossa empresa. Pode falar tudo o que estou falando.

Motorista - Não, pode deixar comigo.

Jacimar - Você vai e fala o que aconteceu.

Irregularidades foram constatadas na carreta envolvida na tragédia da BR 101, incluindo defeitos no tacógrafo, aparelho que registra graficamente a velocidade atingida pelo veículo. O equipamento apontava a carreta com 20 km/h a menos do que ela realmente estava. Veja o depoimento de um dos motoristas:

Para o chefe da Delegacia de Delitos de Trânsito, delegado Alberto Roque, não ficam dúvidas de que os empresários ameaçaram testemunhas e admitiram as irregularidades na transportadora. Fatores estes que resultaram na tragédia em Guarapari, segundo o delegado. “Todos os fatos só comprovam o entendimento do dolo eventual, ou seja, que pouco se importaram. Eles tinham domínio sobre os motoristas e poderiam ter evitado (o acidente)”, afirma Alberto Roque.

HOMICÍDIO, COAÇÃO E ALICIAMENTO

Segundo a polícia, eles vão responder por homicídio, no caso das 23 vítimas da tragédia de Guarapari, coação e aliciamento de testemunha, além de lesão corporal, no caso dos sobreviventes feridos. Os dois estão no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina, no Norte do Estado, de forma temporária, com prazo de cinco dias, prorrogáveis por outros cinco. O delegado já adiantou que vai pedir a prisão preventiva dos empresários, para que eles permaneçam presos até a conclusão do inquérito.

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