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Rádio CBN Vitória (93,5 FM)
A reabertura dos supermercados aos domingos no Estado pode voltar a ser discutida na Assembleia Legislativa. O deputado Enivaldo dos Anjos (DEM) estuda a elaboração de um projeto de lei que determinaria o funcionamento dos estabelecimentos aos domingos. Mas, tanto para as empresas quanto para os funcionários, a questão não deve ser discutida no Legislativo.No projeto de lei, segundo a assessoria do deputado, seria proposto que os supermercados voltem a funcionar, mas com alguns critérios a serem respeitados. Para atrair os funcionários a trabalhar aos domingos, seria pago um salário dobrado. Caso não haja interesse do quadro de funcionários das empresas, elas deveriam abrir contratações temporárias. O projeto só valeria para cidades acima de 100 mil habitantes.
Empresários e trabalhadores rejeitam proposta de abertura de supermercados aos domingos
O superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Helio Schneider, diz que as empresas têm interesse em vender mais. No entanto, a abertura aos domingos gera mais custos e a questão também só deve ser discutida na convenção coletiva, a ser realizada em setembro deste ano.
“Precisamos vender, mas precisamos vender com responsabilidade. Nós poderíamos abrir, mas esse custo é bastante significante. O dia de abertura gera um custo muito alto e a demanda pela consumo é muito baixa, ou seja, não compensa”, explicou à Rádio CBN Vitória.
TrabalhadoresO presidente do Sindicato dos Comerciários do Estado, Jackson Andrade, afirma que para a classe de trabalhadores, a questão já está resolvida e os funcionários precisam do domingo de descanso. “Para os trabalhadores isso é página virada. Há cinco anos temos essa folga e com compreensão dos patrões. São cinco anos sem nem discutir isso na convenção coletiva, não tem como voltar mais”, declarou.Segundo a assessoria do deputado Enivaldo dos Anjos, o projeto está em estudo para ser apresentado em breve no plenário da Casa.