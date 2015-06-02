Rádio CBN Vitória (93,5 FM)

A reabertura dos supermercados aos domingos no Estado pode voltar a ser discutida na Assembleia Legislativa. O deputado Enivaldo dos Anjos (DEM) estuda a elaboração de um projeto de lei que determinaria o funcionamento dos estabelecimentos aos domingos. Mas, tanto para as empresas quanto para os funcionários, a questão não deve ser discutida no Legislativo.No projeto de lei, segundo a assessoria do deputado, seria proposto que os supermercados voltem a funcionar, mas com alguns critérios a serem respeitados. Para atrair os funcionários a trabalhar aos domingos, seria pago um salário dobrado. Caso não haja interesse do quadro de funcionários das empresas, elas deveriam abrir contratações temporárias. O projeto só valeria para cidades acima de 100 mil habitantes.

Your browser does not support the audio element. Empresários e trabalhadores rejeitam proposta de abertura de supermercados aos domingos

O superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Helio Schneider, diz que as empresas têm interesse em vender mais. No entanto, a abertura aos domingos gera mais custos e a questão também só deve ser discutida na convenção coletiva, a ser realizada em setembro deste ano.

“Precisamos vender, mas precisamos vender com responsabilidade. Nós poderíamos abrir, mas esse custo é bastante significante. O dia de abertura gera um custo muito alto e a demanda pela consumo é muito baixa, ou seja, não compensa”, explicou à Rádio CBN Vitória.