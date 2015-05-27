Empresários discutem medidas para evitar acidentes de trabalho

O Espírito Santo registra cerca de 13 mil acidentes de trabalho por ano. Os números correspondem a acidentes que acontecem no local de trabalho, além de acidentes de trajeto, que ocorrem no caminho do trabalho até a residência. Doenças adquiridas devido à atividade profissional também estão incluídas na estatística. Os acidentes causam problemas para o trabalhador e também para a empresa, que pode sofrer algum tipo de autuação. Nesta quarta-feira (27) empresários e representantes da indústria participaram de uma palestra que apontou mecanismos para reduzir acidentes de trabalho.

“Esses fóruns que a CNI vem desenvolvendo junto com as federações e sindicatos patronais é justamente para capacitar os gestores para uma melhor liderança com relação as questões de prevenção e proteção à saúde. Assim criamos condições favoráveis para que tenhamos ambientes seguros e saudáveis”, afirmou à Rádio CBN Vitória.O diretor da empresa Térmica Ar Condicionado, Francisco Taylor destacou que para evitar acidentes de trabalho a empresa que tem 116 funcionários investe em treinamentos na própria empresa que são ministrados pelo técnico de segurança de trabalho, mas mesmo assim, alguns acidentes foram registrados nos últimos meses.“O que estamos tendo ultimamente são acidentes decorrentes de trajeto. Funcionário que vem trabalhar de moto e acaba sofrendo acidente e isso repercute também para a empresa”, contou.A palestra também mostrou para os empresários a importância do associativismo e das empresas trabalharem em parceria com sindicatos e confederações. Castro destacou que quando as empresas se unem aos sindicatos patronais fica mais fácil pleitear junto ao governo e entidades condições mais favoráveis para a competitividade industrial.