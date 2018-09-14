Estoque da café Crédito: Divulgação

Empresas que comercializam o café conilon produzido no Espírito Santo estão enviando o produto para o Nordeste do país como se ele tivesse sido colhido em Minas Gerais. Para isso acontecer, e fugir da cobrança maior do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que é feita em território capixaba, a venda acontece com uso de notas fiscais frias de Minas. A prática irregular dessa comercialização é denunciada por Jorge Luiz Nicchio, presidente do Centro do Comércio de Café de Vitória. Segundo ele, isso acaba derrubando a arrecadação do setor aos cofres públicos.

Your browser does not support the audio element. Empresários denunciam venda de conilon para o Nordeste com nota fria

Atualmente, nas negociações com estados do Nordeste, o café conilon capixaba paga uma alíquota de 12% de impostos, enquanto o café mineiro paga 7%. O representante do Centro do Comércio de Café de Vitória afirma que essa problema já foi comunicado à Secretaria da Fazenda do Espírito Santo.

"Acontece o desvio. O café produzido no Espírito Santo é levado com nota mineira, já que tem o ICMS menor, para o Nordeste", disse Nicchio.

Não há um levantamento oficial sobre o número de empresas que utilizam esse esquema e da quantidade de café que deixa o estado com nota fria.

PRODUÇÃO CAPIXABA

O conilon corresponde a 70% de todo o café produzido no Espírito Santo. A expectativa do Centro do Comércio é para que mais de 8 milhões de sacas sejam produzidas até o fim de 2018. O representante do comércio atacadista do café analisa que, nesta situação, o Espírito Santo pode estudar a diminuição da alíquota do conilon de 12 para 7% - equiparando com Minas. Desta forma, produtores e empresas idôneas que vendem o grão legalmente não seriam prejudicados. Seria como nas negociações de café arábica: as taxas já foram igualadas em 7%.

Para melhorar a competitividade dos produtores locais, a Secretaria de Estado da Fazenda informou que já solicitou ao Conselho de Política Fazendária (Confaz) a redução da alíquota do ICMS de 12% para 7% nas operações interestaduais de café conilon cru, em coco ou em grão. A Sefaz ainda aguarda a decisão do Conselho.

A Secretaria da Fazenda de Minas Gerais foi procurada para falar sobre a possível utilização de notas fiscais mineiras por empresas que negociam o café capixaba, mas comunicou que não irá se manifestar sobre o tema.

MAIOR ARRECADAÇÃO

A sonegação fiscal no comércio de café é um problema recorrente no Espírito Santo. Nos últimos anos, diversas operações dos órgãos de fiscalização revelaram fraudes milionárias no setor. Em uma das maiores investigações no seguimento, em 2013, a Receita Federal e o Ministério Público desvendaram um esquema que provocou um rombo de aproximadamente R$ 2 bilhões. Duas grandes operações também foram realizadas no ano passado, uma no mês de junho e outra em agosto

Jorge Luiz Nicchio, presidente do Centro do Comércio de Café de Vitória, denuncia irregularidades na venda do café conilon capixaba Crédito: Guilherme Ferrari

No entendimento de Jorge Luiz Nicchio, o uso de notas frias de Minas Gerais se mostrou uma nova alternativa encontrada pelos sonegadores, depois que antigas práticas irregulares foram descobertas pelas fiscalizações recentes. Segundo ele, alguns produtores vendem o café para certas empresas mesmo sabendo que elas comentem fraudes.

"Os produtores acabam agindo em acordo com essas empresas que compram o café sem nota. O produtor acaba tendo que se envolver, para depois pegar uma nota mineira e ir para o Nordeste", opinou Nicchio.

A Secretaria da fazenda do Espírito Santo afirmou que realiza ações de fiscalização itinerante pelas rodovias do Estado, como forma de assegurar a regularidade fiscal no transporte de mercadorias. A Sefaz confirma que "a Gerência Fiscal tem feito um acompanhamento especial do segmento cafeeiro, que até o final de agosto deste ano, registrou um incremento de 42,42% no total de ICMS arrecadado comparado com o mesmo período do ano anterior". Apenas na comparação do mesmo mês de agosto com o ano anterior, o incremento foi da ordem de 64,41%.

FISCALIZAÇÃO

Se levar em consideração o período de 12 meses, a arrecadação com a venda de café no Espírito Santo apresenta um crescimento de 73%. Na avaliação de Carlos Heugênio Camisão, presidente do Sindifiscal, o aumento da fiscalização foi parcela importante nesse crescimento. Em julho do ano passado, por exemplo, a arrecadação do estado com a venda de café foi de pouco mais de R$ 12 milhões. Em julho de 2018 esse valor subiu para R$ 21,5 milhões. Soma-se a isso também uma melhora da safra colhida no estado.