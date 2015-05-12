O Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Espírito Santo (Sindbares) e a Associação de Moradores de Jardim da Penha, em Vitória, são contra a aprovação do projeto de lei que regulamenta o funcionamento de bares na Capital depois das 2 horas da manhã. Tanto os empresários quanto os moradores temem que a aprovação da lei resulte em aumento de desemprego e prejuízo ao turismo municipal.O presidente do Sindbares, Wilson Calil, afirma que o fechamento mais cedo de bares em Vitória prejudicaria a economia, pois muitos turistas deixariam de frequentar a cidade por falta de opções de lazer durante a noite. Para Calil a medida pode resultar em demissões.“Acho que vai ter um efeito contrário, quando tira lazer e emprego e renda, ainda mais nessa crise que estamos passando, a pessoa vai seguir para o outro lado, onde ele não vai ter problema. Acho muito perigosa essa aventura”, disse à Rádio CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. Empresários afirmam que regulamentação de bares vai reduzir turismo e aumentar desemprego em Vitória

O presidente do Sindibares afirma que copiaram a lei que foi implantada na Serra no início do ano que proíbe o funcionamento de bares, boates e casas de shows que vendem bebida alcoólica depois de 1 hora. Porém, ele disse que lá o projeto não deu certo. Calil afirma que a violência não diminuiu no município, muitos trabalhadores perderam o emprego e a população está se sentindo desprotegida.

“Agora, além de não terem segurança, não têm direito ao lazer. As pessoas se sentem desprotegidas porque não há ninguém na rua depois deste horário”, afirmou.

Moradores em Jardim da Penha

O presidente da Associação de Moradores de Jardim da Penha, Fabrício Pancoto, diz que a associação não concorda com o fechamento dos bares mais cedo. Ele diz que um dos argumentos do vereador Devanir Ferreira (PRB), autor do projeto, é que a venda de bebida alcoólica aumenta a violência, porém, ele não concorda com a afirmação.

“O vereador sugere que a ingestão de álcool é o maior fator de vitimização de homicídio, só que isso não é a realidade, não existe nada que comprove isso e nem pesquisa nesse sentido”, declarou.

O presidente da associação de moradores afirma que a Rua da Lama, em Jardim da Penha, um dos redutos da boemia de Vitória, terá que fechar todos os bares se a lei entrar em vigor.

Entretanto, Fabrício Pancoto destaca que não adiante criar uma lei se não há quem fiscalize. Recentemente, a Rua da Lama teve policiamento reforçado por causa de excesso de carro de som. Para Pancoto, os excessos ocorreram porque não há fiscalização por parte de município.

“A fiscalização terá que ser feita por um setor da Prefeitura de Vitória, e para mim esse é um dos principais pontos que precisa ser discutido, porque hoje a prefeitura tem uma grande dificuldade de fiscalizar”, afirmou.

O outro lado