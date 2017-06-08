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REGISTRO SUSPENSO

Empresário envia para Conselho foto de boleto com imagem inapropriada

O Conselho de Educação Física suspendeu o registro do profissional por ele ter enviado uma foto do órgão sexual, juntamente com o comprovante de pagamento da anuidade para o e-mail do conselho

Publicado em 08 de Junho de 2017 às 19:51

Publicado em 

08 jun 2017 às 19:51
O proprietário de uma academia de ginástica localizada em Vila Velha teve o registro profissional suspenso por 180 dias por enviar para o Conselho Regional de Educação Física (CREF1) uma foto do órgão sexual, juntamente com o comprovante de pagamento da anuidade para o e-mail do conselho. No final do processo, o profissional pode até perder o registro.
Empresário envia para Conselho foto de boleto com imagem inapropriada
De acordo com o representante do CREF1, Marcos Monteiro, o profissional de educação física em questão tem registro no conselho há cerca de 10 anos e nunca recebeu reclamações. Ele conta que não sabe o que motivou o empresário a fazer isso, tendo em vista que não é necessário enviar o comprovante de pagamento para a entidade.
Monteiro destaca que ao enviar uma imagem íntima para o conselho, o profissional de Educação Física violou o Código de Ética Profissional. Segundo Marcos, o receio é que ele tenha atitudes semelhantes com os alunos da academia.
“O conselho defende a sociedade e tenta evitar que os clientes tenham maus profissionais no mercado, sem conduta ética. Temos que verificar se essa pessoa é realmente capacitada para estar trabalhando com pessoas de 15 a 80 anos, resguardando esses alunos. É precisa saber se ele tem uma sanidade mental boa e qual a qualidade do serviço que ele está prestando”, afirmou.
Nesta quinta-feira (08) seria realizada uma audiência para que o empresário pudesse contar a versão dele dos fatos, porém, ela foi remarcada para o próximo mês, pois, o mesmo apresentou um atestado médico.
Além do próprio CREF1, o caso também está sendo investigado pela 5ª Delegacia de Polícia de Vitória e teve denúncia protocolada no Ministério Público Estadual. Segundo o jurídico da entidade, a exposição do órgão genital masculino via e-mail configura crime de ato obsceno.
Segundo o representante da entidade, é muito importante que as pessoas que vão iniciar uma atividade física particular, seja na academia ou na praia, confiram no site do CREF1 a situação atual do profissional.
Somente no mês de maio, o conselho flagrou oito casos de exercício ilegal da profissão. As irregularidades foram encontradas nas áreas de musculação, futebol, personal trainer, aula de zumba, fit dance, circuito e tênis.
O profissional que teve o registro suspenso não foi localizado pela reportagem.

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