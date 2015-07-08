Empresário é morto com três tiros dentro de loja durante assalto

LETÍCIA CARDOSO E IARA DINIZ

O empresário Roberto Misse Júnior, de 54 anos, foi assassinado durante um assalto no início da noite desta terça-feira (06) dentro da loja dele, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado. O crime aconteceu por volta das 18h20. Roberto Misse levou três tiros.

Ele chegou a ser socorrido para o Hospital da Unimed, mas morreu ao dar entrada na unidade. Segundo o subtenente Armindo Ribeiro, do Ciodes Sul, dois homens armados renderam Roberto e os funcionários da loja, anunciando o assalto.

Um dos bandidos fez uma funcionária refém e a obrigou a levá-lo até o local onde Roberto estava. O outro assaltante ficou no salão da loja com os demais funcionários. O empresário estava realizando o pagamento do mês.

A refém foi liberada na porta do escritório e então o assaltante rendeu o empresário. A polícia acredita que Roberto tenha reagido ao assalto. A família contou aos policiais que ele tinha uma arma.

No local os PMs localizaram um revólver municiado, mas sem balas deflagradas, o que pode indicar que a arma pertencia ao empresário e ele tenha tentado evitar o assalto utilizando-a.

O objeto foi recolhido e encaminhado para a Polícia Civil. Após o crime os bandidos conseguiram fugir em uma moto que foi estacionada próxima da loja. Até o fechamento desta reportagem eles não tinham sido localizados. Os assaltantes conseguiram levar cerca de R$ 300.

Comércio tradicional na cidade

O assassinato do empresário Roberto Misse Júnior aconteceu dentro da loja A Mestiça, tradicionalmente conhecida na cidade. Ela está localizada na Praça Drº Luiz Tinoco Fonseca, uma das mais movimentadas do município. A loja foi inaugurada em 1955 pelo pai do empresário.

No momento dos tiros várias pessoas que estavam na rua, e funcionários e clientes de outros comércios saíram correndo. O empresário foi socorrido por populares.

Família em estado de choque