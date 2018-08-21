Empresa que fez obra de Terminal tem filial fechada há mais de um ano

Escritório da Imbeg Engenharia, em Vila Velha, não está mais funcionando Crédito: Eduardo Dias

Porta e grade trancadas. O interfone não funciona. De acordo com funcionários de um prédio comercial que fica na Praia da Costa, em Vila Velha, há mais de um ano ninguém aparece para trabalhar no escritório número 104, que fica no primeiro andar do edifício.

Your browser does not support the audio element. Empresa que construiu Terminal de Itaparica fecha escritório em Vila Velha

O escritório citado pertencia à Imbeg Engenharia - empresa que recebeu quase R$ 7 milhões para realizar a obra do Terminal de Itaparica. Por causa de problemas estruturais e do risco de desabamento do teto, o terminal está interditado desde o dia 21 de julho, e o Governo do Espírito Santo processou a empresa responsável pela obra. Também foram processados oito engenheiros e a empresa de arquitetura responsável pelo projeto.

A Imbeg Engenharia tem sede na cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e o site da empresa ainda informa que a filial do Espírito Santo funciona em Vila Velha. No entanto, como foi constatado pela reportagem da CBN Vitória, as atividades da empresa no local foram encerradas há muitos meses. Pessoas que trabalham em outros escritórios do primeiro andar afirmaram que não viram nenhuma movimentação de funcionários da Imbeg no edifício ao longo de 2018.

A falta de informações sobre as atividades da empresa no Estado aumenta em dificuldade em saber qual será o posicionamento da Imbeg em relação aos problemas estruturais do Terminal de Itaparica, uma vez que ainda não houve um comunicado da empresa sobre o assunto. Das várias ligações feitas para o escritório central da empresa, no Rio de Janeiro, apenas uma foi atendida, mas um funcionário que atendeu a chamada informou que não poderia responder demandas da imprensa.

Na Ação Civil Pública movida pelo Governo do Espírito Santo, a Procuradoria-Geral do Estado registrou que, desde 2016, diversas notificações foram emitidas à Imbeg Engenharia, para que a empresa adotasse as providências necessárias para a correção dos problemas na estrutura do terminal, mediante apresentação de relatório de providências. No entanto, segundo o posicionamento da Procuradoria-Geral, a empresa apresentou contra-notificação extrajudicial, procurando eximir-se de qualquer responsabilidade pelo sinistro ocorrido.

A Imbeg Engenharia também foi notificada, em maio de 2016, para efetuar uma apresentação de certificado dos aços utilizados na construção do terminal. Na resposta dada sobre o tema, a empresa informou que não possuía mais os certificados.

OBRA DO TERMINAL DE ITACIBÁ

A construção do Terminal de Itaparica não foi a única executada pela Imbeg em terminais da Grande Vitória. Dados do Tribunal de Contas do Espírito Santo mostram que a empresa do Rio de Janeiro recebeu mais de R$ 7 milhões para realizar obras de ampliação e modernização do Terminal de Itacibá, em Cariacica. O contrato da obra, no entanto, foi rescindido pelo Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo. O Iopes informou que não houve interesse da empresa em dar continuidade à obra.

OUTRA EMPRESA PROCESSADA