Empresa é obrigada a readmitir funcionário demitido por portar DST

Justiça, Juiz, Tribunal Crédito: Reprodução

Em 2013, após 15 anos trabalhando na mesma empresa, um gerente comercial de 50 anos foi demitido após contrair o vírus HCV, causador da hepatite C. Apesar de não ser considerada uma doença sexualmente transmissível, a Hepatite C pode ser contraída pela via sexual. Depois de quase dois anos de trâmites na justiça, o gerente comercial conseguiu ser readmitido.

De acordo com os Tribunais Regionais e da Suprema Corte Trabalhista brasileira, doenças sexualmente transmissíveis não podem ser motivo de demissão.

“Para que o trabalhador seja demitido é preciso que a empresa apresente um motivo desvinculado da doença ou da baixa produtividade que essa doença possa acarretar. Tem que ser provado, por exemplo, que a empresa está cortando empregados em número considerável e que esse empregado foi na leva de demissões”, explica o procurador do Ministério Público do Trabalho, Vitor Borges.

Your browser does not support the audio element. Empresa é obrigada a readmitir funcionário que foi demitido por ser portador de DST

O gerente comercial, que preferiu não ser identificado, relatou que desde o diagnóstico sofreu muito dentro da empresa, por precisar se ausentar para exames médicos ou por não conseguir bater as metas devido à fragilidade de sua saúde. As dificuldades continuaram mesmo após a sua readmissão, o que o funcionário encara como um pressão para um possível pedido de demissão.

“Profissionalmente eu faço uma função abaixo da que eu fazia antes. E eles dão a transparecer isso: vamos incomodar bem ele, vamos deixar ele sem chão, sem estrutura para que ele possa se sentir mal e acabar pedindo demissão da empresa”, lamenta.

O empregado inclusive chegou a ser demitido após a sentença em primeiro grau revogar a liminar. A decisão de reintegrar o empregado foi baseada em um entendimento consolidado no Tribunal Superior do Trabalho , em outros casos semelhantes. Trata-se da Súmula 443 que considera discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito.

De acordo com José Carlos Rizk Filho, advogado trabalhista que atuou no caso do gerente comercial, situações como a de seu cliente são difíceis de provar, além de não serem comuns na justiça trabalhista.

“Esse fenômeno é raro e mais raro ainda é você ter uma ação que prove isso, porque essa prova é dificílima. Você precisa ter o mérito de causa, ou seja, demonstrar que a demissão foi feita em decorrência da doença do empregado", explica o advogado.