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GERAÇÃO DE EMPREGOS

Empresa diz que vai usar mão de obra local no Aeroporto de Vitória

Informação foi dada em reunião de diretores da Zurich Airport Latin America (Zala), que venceu o leilão de concessão do aeroporto de Vitória, com o prefeito Luciano Rezende

Publicado em 25 de Abril de 2019 às 19:52

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

25 abr 2019 às 19:52
Fachada do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini - 24/04/2019
A empresa suíça Zurich Airport Latin America (Zala) vencedora do leilão de concessão dos aeroportos de Vitória e Macaé vai utilizar mão de obra local na realização de trabalhos e investimentos no terminal. A informação foi passada pela Prefeitura de Vitória, que recebeu representantes da companhia em reunião realizada nesta quinta-feira (25). Procurada para comentar mais detalhes, a empresa não se pronunciou.
Segundo a administração municipal, no encontro, os diretores da Zurich Airport apresentaram planos iniciais de trabalho e investimento que farão na cidade. Neles, está o fato de a empresa usar a mão de obra local com recrutamento e seleção de moradores da Grande Vitória. Além disso, foi manifestado o interesse de apoio ao aumento de tráfego aéreo, com a intenção de atrair mais passageiros e implantar voos internacionais, uma demanda antiga dos capixabas.
> Aeroporto de Vitória é eleito o quarto melhor do país
O prefeito Luciano Rezende (PPS), que recebeu os representantes da empresa, afirmou que foram discutidos outros equipamentos da cidade, como o Centro de Convenções. Disse também que um grupo de trabalho foi formado para estabelecer uma relação com a companhia.
"Não só no que diz respeito a aeroporto, mas também, por exemplo, já discutimos o Centro de Convenções da cidade, que é um equipamento que a cidade precisa para dar um grande impulso no turismo com grandes eventos. Criamos um grupo de trabalho para que possamos ter melhor relação possível e tenhamos esse aeroporto como grande ferramenta de desenvolvimento de Vitória e do Espírito Santo", disse.
Empresas diz que vai usar mão de obra local no Aeroporto de Vitória
A reportagem fez contato com a Zurich Airport para saber mais detalhes dos planos apresentados na reunião. Por meio da assessoria de imprensa, a empresa disse que "optou por não conversar sobre o Aeroporto de Vitória, considerando que o contrato só será assinado com o governo em julho".
A concessão
Os aeroportos de Vitória e Macaé foram arrematados pela empresa suíça Zurich Airport Latin America LTDA em leilão realizado no dia 15 de março. A empresa vai ter que pagar, à vista, R$ 437 milhões para administrar os dois terminais aeroportuários pelos próximos 30 anos. O valor é 830% superior ao que era exigido como lance mínimo – R$ 47 milhões.

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