Empresa de ônibus não pode limitar o valor do troco, alerta advogado

Angélica Miranda reclama que a empresa de ônibus não pode exigir valor máximo de nota Crédito: Caíque Verli

Um adolescente ganhou na Justiça o direito de ser indenizado em R$ 5 mil após ser obrigado a desembarcar do ônibus em Aracruz por falta de dinheiro trocado.

O menor deu uma nota de R$ 20, mas a cobradora se recusou a aceitar e mandou que ele e sua mãe descessem do coletivo.

É comum ver dentro dos ônibus de transporte urbano uma placa, dizendo que o troco máximo é para 50, 20 e até R$ 10. Mas, segundo o advogado Diego Pimenta Moraes, que atua na área de direitos do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor é claro: a empresa não pode limitar o valor do troco no ônibus.

"Isso se configura uma prática abusiva. O fornecedor do serviço, quando ele recusa atendimento porque não tem troco, ele está violando uma condição expressa do Código de Defesa do Consumidor que é justamente recusar atendimento na medida da disponibilidade. Na questão envolvendo troco, a empresa tem a obrigação de se preparar para isso", explica o advogado.

Nas ruas, é raro encontrar alguém que nunca tenha tido problema com troco em ônibus. A doméstica Angélica Miranda, moradora de Linhares, conta que também foi convidada a sair de um coletivo, mas insistiu em ficar no ônibus porque sabia que a empresa estava violando um direito do consumidor.

"Ela não queria trocar porque era uma nota de 50, mas ela falou que não teria troco. Eu falei assim: 'se eu tivesse pulando a roleta, vocês iam achar ruim. Estou querendo pagar e você não vai trocar?' Aí eu pedi para trocar e trocou", relatou.

O gerente de projetos Tiago Esteves fica indignado quando uma situação dessas ocorre e opina que a empresa é obrigada a disponibilizar o troco.

"A partir do momento que ele se abre para o público e aceita dinheiro como forma de pagamento, ele tem que ter os meios para dar troco ao cliente. Então se eu aceito dinheiro para entrar no meu ônibus eu tenho que ter troco", comenta.