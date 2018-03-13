Uma empresa prestadora de serviços automotivos vai construir dois centros na Grande Vitória para atender ao setor, investindo mais de R$ 200 milhões para erguer as novas estruturas com geração de novos empregos na região.
Empresa automotiva vai construir centros e abrir mais de mil empregos
O anuncio foi feito pela Autoglass nesta terça-feira (13), sendo que um centro de serviços ficará localizado em Vila Velha, na avenida Carlos Lindenberg, e o outro, um centro logístico, será em Guarapari, no bairro Amarelos. Ambos vão gerar mais de 1300 empregos para as obras e para as operações.
A empresa já emprega mais de 1,7 mil pessoas no Estado. A unidade em Vila Velha vai ter atividades corporativas, de call center e de desenvolvimento de tecnologia. Já o centro em Guarapari poderá agregar novas linhas de produtos, terá uma oficina de manutenção de caminhões, um estoque de peças de reposição, um galpão para arquivo de documentos, um galpão de engenharia, uma empresa metalúrgica e uma empresa de venda de produtos.
Segundo o diretor-presidente da Autoglass, Fernando Carreira, as duas unidades do território capixaba darão suporte para as lojas espalhadas no Brasil inteiro.
"O centro de distribuição, o centro logístico, ele é um centralizador de produtos. Recebemos aqui, fazemos o fracionamento da carga e abastecemos nossa rede do Brasil todo. O centro de serviços também atende o Brasil inteiro, tanto a parte de desenvolvimento de tecnologia como também atividade de call center e outros serviços dentro do mercado corporativo", explica.
Cronograma
As obras terão início no segundo semestre deste ano. O centro de serviços deve começar a funcionar nos primeiros meses de 2020, enquanto a operação do centro de logística está previsto para ter início em 2021. O processo seletivo para preencher as vagas de emprego ainda não foi aberto. As oportunidades serão para analista de vendas, analista de sistema e operadores de telemarketing, entre outras.