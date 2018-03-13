Empresa automotiva vai construir centros e abrir mais de mil empregos

Perspectiva de centros da Autoglass: investimento no ES Crédito: Divulgação/ Autoglass

Uma empresa prestadora de serviços automotivos vai construir dois centros na Grande Vitória para atender ao setor, investindo mais de R$ 200 milhões para erguer as novas estruturas com geração de novos empregos na região.

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O anuncio foi feito pela Autoglass nesta terça-feira (13), sendo que um centro de serviços ficará localizado em Vila Velha, na avenida Carlos Lindenberg, e o outro, um centro logístico, será em Guarapari, no bairro Amarelos. Ambos vão gerar mais de 1300 empregos para as obras e para as operações.

A empresa já emprega mais de 1,7 mil pessoas no Estado. A unidade em Vila Velha vai ter atividades corporativas, de call center e de desenvolvimento de tecnologia. Já o centro em Guarapari poderá agregar novas linhas de produtos, terá uma oficina de manutenção de caminhões, um estoque de peças de reposição, um galpão para arquivo de documentos, um galpão de engenharia, uma empresa metalúrgica e uma empresa de venda de produtos.

Segundo o diretor-presidente da Autoglass, Fernando Carreira, as duas unidades do território capixaba darão suporte para as lojas espalhadas no Brasil inteiro.

"O centro de distribuição, o centro logístico, ele é um centralizador de produtos. Recebemos aqui, fazemos o fracionamento da carga e abastecemos nossa rede do Brasil todo. O centro de serviços também atende o Brasil inteiro, tanto a parte de desenvolvimento de tecnologia como também atividade de call center e outros serviços dentro do mercado corporativo", explica.

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