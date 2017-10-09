Os trabalhadores da Samarco pretendem começar a discutir, a partir da próxima semana, um novo período de layoff. A informação é do Sindicato dos Metalúrgicos do Espírito Santo (Sindimetal). Atualmente, cerca de mil trabalhadores da mineradora em Minas Gerais e no Espírito Santo estão com seus contratos suspensos, de acordo com o sindicato.

Your browser does not support the audio element. Empregados da Samarco querem discutir novo layoff na próxima semana

O período de layoff que está vigente tem validade até o dia 31 de outubro. A Samarco não confirma que as conversas para que haja uma nova suspensão de contratos comecem na próxima semana.

Segundo o presidente do Sindimetal, Max Célio de Carvalho, os trabalhadores pretendem começar a conversar sobre um novo layoff na semana que vem. No entanto, estão abertos a ouvir outras propostas, segundo o presidente do sindicato. “Na legislação, o mecanismo que nós temos é o layoff. Mas as partes podem construir um acordo que garanta a manutenção dos postos de trabalho.”

O acordo de layoff que está em vigência prevê o pagamento de uma bolsa de R$ 1.600,00 feito pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e cursos de qualificação na área de atuação dos funcionários da empresa. Para manter o rendimento líquido dos empregados, a Samarco complementa os pagamentos. A mineradora também mantém benefícios, como plano de saúde e vale alimentação.

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