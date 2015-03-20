Empreendedores são estimulados a desenvolver ou aperfeiçoar o próprio negócio

Moradores empreendedores de Vila Velha tiveram um incentivo a mais para desenvolver o próprio negócio. Nestas quinta (19) e sexta-feira (20), eles participaram do programa gratuito de capacitação e estímulo a criação de novos negócios, o Caravana Empreendedora. Na próximas semana, os municípios de Piúma e Anchieta recebem o projeto em suas praças, respectivamente.Na Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha, essas pessoas puderam tirar dúvidas acerca do processo de abertura de micro e pequenas empresas, com ajuda de profissionais do Programa Shell Iniciativa Empreendedora, o CIEDS e o Instituto Sindimicro, segundo a gestora de projetos, Loren Almeida."O que a gente faz é auxiliar os empreendedores - e quem quer abrir um negócio também - nas formas de constituição e de estruturação dessa empresa. Temos solucionar as eventuais dúvidas que eles têm em relação à impostos, marketing, precificação ou divulgação. Aqui estamos dando uma consultoria pontual nos assuntos que o empreendedor está tendo dificuldade", explicou à Rádio CBN Vitória.