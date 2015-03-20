Moradores empreendedores de Vila Velha tiveram um incentivo a mais para desenvolver o próprio negócio. Nestas quinta (19) e sexta-feira (20), eles participaram do programa gratuito de capacitação e estímulo a criação de novos negócios, o Caravana Empreendedora. Na próximas semana, os municípios de Piúma e Anchieta recebem o projeto em suas praças, respectivamente.Na Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha, essas pessoas puderam tirar dúvidas acerca do processo de abertura de micro e pequenas empresas, com ajuda de profissionais do Programa Shell Iniciativa Empreendedora, o CIEDS e o Instituto Sindimicro, segundo a gestora de projetos, Loren Almeida."O que a gente faz é auxiliar os empreendedores - e quem quer abrir um negócio também - nas formas de constituição e de estruturação dessa empresa. Temos solucionar as eventuais dúvidas que eles têm em relação à impostos, marketing, precificação ou divulgação. Aqui estamos dando uma consultoria pontual nos assuntos que o empreendedor está tendo dificuldade", explicou à Rádio CBN Vitória.
Empreendedores são estimulados a desenvolver ou aperfeiçoar o próprio negócio
Principais dúvidasEntre os questionamentos mais frequentes, segundo Loren, estavam 'como eu dou o primeiro passo? O que eu preciso? Que tipo de negócios que podem ser abertos nessa forma? Como posso vender mais? O preço que estou fazendo está certo, de acordo com o mercado? Como podemos ter mais clientes?'.São dúvidas como essas que a empreendedora Rogéria Carlos Pereira, 56 anos, tentou sanar para poder abrir o seu salão de beleza em Vila Velha. Ela, além de se regularizar como micro empreendedora individual, aproveitou para fazer a inscrição para a capacitação. "Sou cabeleireira há muitos anos, tenho uma loja e agora vou montar uma salão. Minha dúvida era como levar o seu negócio, porque hoje é tudo muito difícil e caro. Queria saber como atender melhor meu cliente, como olhar meu lado profissional, tenho que fazer melhorias", declarou.O empreendedor Moacyr Cortelette Júnior, 27 anos, trabalha com desenvolvimento de softwares. No segundo semestre do ano passado, ele começou a capacitação pelo Programa Shell Iniciativa Empreendedora e conseguiu decolar o seu negócio."A gente consegue compartilhar dúvidas, aprender com a experiência de outras pessoas e também ser capacitado. Um vai ajudando o outro. Forma uma grande rede de colaboração. Para mim, esse é o principal trunfo do projeto. No início do negócio a gente entendia muito da nossa área, mas não compreendíamos a parte burocrática. É um processo que assusta", afirmou.Capacitação pela internet Mesmo após o término das ações, quem pretende se capacitar para abrir a própria empresa pode se inscrever no projeto no site www.iniciativaempreendedora.org.br, segundo Loren. "O projeto tem um corpo muito maior. A gente tem as inscrições para as pessoas que querem contar com o apoio do projeto ao longo de um ano. A gente dá toda informação para esse empreendedor ter mais conhecimento e saber se direcionar no mercado em relação a marketing, finanças, legislação, tributação, pontos importantes e as pessoas se sentem muito carente em relação a essas informações", afirmou.A ação contou ainda com a Unidade Móvel do Empreendedor, do Sindimicro, que formalizou os micro empreendedores individuais, com impressão de boletos, declaração anual, orientações sobre a legislação específica, entre outros serviços. Além disto a equipe do SINE de Vila Velha realizou encaminhamento para vagas de emprego.