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Empreendedores que exaltam a identidade capixaba através de seus produtos

Eles propagam a cultura do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, geram renda

Publicado em 02 de Junho de 2025 às 12:04

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

02 jun 2025 às 12:04
Barra de renda: grupo de rendeiras da Barra do Jucu mantém viva a tradição do uso do bilro para produção de peças
Barra de renda: grupo de rendeiras da Barra do Jucu mantém viva a tradição do uso do bilro para produção de peças Crédito: Ricardo Medeiros
Você sabe o que significa capixaba? O termo vem da língua tupi e quer dizer roça, terra limpa para plantação. Os indígenas que aqui viviam chamavam de capixaba sua plantação de milho e mandioca. Com isso, a população de Vitória passou a chamar de capixabas os indígenas que habitavam na região. Depois, o nome passou a denominar todos os moradores do Espírito Santo.
Mas, quem é esse capixaba? A formação da identidade de quem é do Espírito Santo tem influência de muitas culturas, que chegaram aqui ao longo do tempo. Essa mistura que dá tanto orgulho ao capixaba deu origem às comidas típicas, ritmos e tantas outras manifestações culturais do Estado. Os meios de comunicação, influenciadores e moradores propagam a cultura daqui, mas existem empreendedores que, para além de vender o produto, carregam essa missão: a de exaltar e passar adiante a identidade capixaba.
Ouça a reportagem especial produzida por Júlia Afonso, com sonorização de Leandro Rodrigues e edição de Fernanda Queiroz, e conheça as história das Artesãs de Mãe-Bá, do grupo Barra de Renda, da Guriri co., da C410 Capixaba e das casacas do Ateliê Flor de Pitanga. 
Empreendedores que exaltam a identidade capixaba através de seus produtos

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