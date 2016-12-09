Com a chegada das festas de fim de ano surgem as oportunidades de ganhar dinheiro extra e engordar a renda familiar. Nesta época do ano cresce a procura por alimentos típicos e também por objetos de decoração natalina. Por isso, algumas pessoas aproveitam o momento para fazer bons negócios e aumentar o faturamento.

Alimentos como peixe, chester, peru, farofa e salpicão são alguns exemplos dos melhores pratos que Alaíde Bermudes, moradora de Vila Velha, faz para vender neste período. Ao longo do ano, ela trabalha na Praça dos Namorados, em Vitória, mas, próximo ao Natal, a procura por essas delícias aumenta. “Antes da crise eu tinha um aumento no faturamento de aproximadamente R$ 5 mil. Neste ano, pelas encomendas que já tenho estou chegando aos R$ 2 mil, mas ainda vai aumentar até lá”, conta.

Your browser does not support the audio element. Empreendedores aumentam a renda em até R$ 5 mil com a aproximação do natal

Mas, não é só a alimentação que garante um ganho maior no final do ano. Muita gente gosta de arrumar a casa para receber o “Papai Noel” ou para comemorar o sentido da data: o nascimento de Jesus. Foi assim que a artesã Josimária Campos enxergou a chance de ganhar dinheiro. Ela vai até a casa dos clientes e monta toda a decoração de Natal. Tudo ao gosto de quem contrata.

“Essa é uma data maravilhosa. Parece que o espírito das pessoas muda. Normalmente a gente chega, retira todos os arranjos comuns para todas as épocas do ano e introduz acessórios típicos do Natal”, comenta.

Para as ceias, Josimária também prepara as mesas para agradar o paladar dos convidados da festa. “Eu tenho uma equipe que trabalha com as crianças, servindo e cozinhando pratos típicos, além de decorar o ambiente e as mesas, que também complementa o clima”, comemora.

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