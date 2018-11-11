Empreendedor descobre um novo mercado após perder emprego

O engenheiro eletricista Guido Alves Agrizzi, de 31 anos, abriu um negócio na área de energia solar Crédito: Arquivo pessoal

Depois de ter sido desligado de uma multinacional, abrir o próprio negócio foi um recomeço para o engenheiro eletricista Guido Alves Agrizzi, de 31 anos. Com uma ideia inovadora, uma visão de empreendedor e um espírito de liderança, ele abriu uma empresa de engenharia sustentável no ramo de energia solar.

“Sempre quis trabalhar com a minha área de engenharia elétrica e de sustentabilidade que foi meu tema de TCC na época que eu me formei. Essa vontade ficou forte quando eu me vi desligado da companhia e tinha o dinheiro da rescisão e tinha as expertises que me passaram dentro da empresa”, explicou.

Guido abriu a empresa em 2014. Naquele ano, a energia solar ainda não era tão divulgada. Para atrair clientes, ele montou uma casa sustentável em um showroom na Avenida Luciano das Neves, que é bastante movimentada em Vila Velha. O objetivo era mostrar para as pessoas como essa energia renovável funcionava na prática e como o consumo refletia na redução da conta de luz.

“A gente praticamente quebrou pedra. No início as pessoas não acreditavam. Além de ser muito caro, a tecnologia estava embrionária. Não tinha volume de venda no país ainda. No Espírito Santo principalmente tinha poucas pessoas que tinham essa tecnologia e fazia com que o preço do equipamento ainda fosse alto porque não tinha saída.”

Diante dessa dificuldade, Guido acreditou na potência do negócio e decidiu permanecer no mercado. “Em 2014 nós tivemos somente um cliente e a gente teve muito investimento. Em 2015, no ano inteiro, tivemos só quatro clientes. Em 2016 a gente começou a evoluir, o negócio começou a ficar melhor, a publicidade espontânea nacional nos ajudou e o preço do kit começou a ser mais vendido no Brasil e o preço médio caiu e em 2016 tivemos mais de 30 clientes. Em 2017 dobrou esse número, tivemos 60 clientes e agora nesse ano já passou de 80”, comentou.

Para abrir um negócio, o economista e comentarista da Rádio CBN Vitória, Fernando Galdi, alerta que o empreendedor precisa ter conhecimento do ramo onde pretende atuar, além de conhecer os produtos e serviços que os concorrentes oferecem.

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“Você vai ta entrando em uma competição. Você tem que oferecer alguma coisa que agrade as pessoas e agrade seus potenciais clientes e que seja diferente daquilo que seus concorrentes oferecem. Essa diferença pode ser ou por preço, você vende um produto mais barato, ou pode ser uma diferenciação por qualidade, ou seja, vou oferecer um produto diferenciado, que tem uma qualidade diferenciada. Portanto, vai atrair mais os meus clientes”, explicou.

Galdi também observa que é necessário um planejamento estratégico pontuando os objetivos que a empresa pretende alcançar. Assim, é possível ter um controle do caminho que o empreendimento tem percorrido e se o negócio deve continuar no mercado.

“Qual é o meu faturamento esperado no final de cada mês, quantos produtos eu espero vender, quantos clientes tenho que atender em um determinado mês. Tenho que traçar essas metas de maneira realista e isso é um ponto fundamental do planejamento porque depois, quando eu começar a rodar o negócio, vou precisar avaliar se essas metas estão sendo atendidas ou não”, pontuou.

No caso de Guido, que enfrentou dificuldades nos primeiros anos de empresa, ele passou sufoco e até cogitou desistir do negócio.