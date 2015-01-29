Travestis e transexuais vão poder pedir a partir dessa quinta-feira (29) que o nome social seja emitido no cartão do SUS, em Vitória. O direito é garantido por uma portaria do Ministério de Saúde desde 2009 mas ainda desconhecido por muitos. A lei será divulgada pela campanha alusiva ao Dia Nacional da Visibilidade de Travestis e Transexuais, promovida pela Secretaria de Municipal de Direitos Humanos (Semcid) e Secretaria Municipal de Saúde (Semus).

Your browser does not support the audio element. Emissão de nome social em cartão do SUS é motivo para comemorar no Dia Nacional da Visibilidade de Travestis e Transexuais

Desde que entrou em vigor, em 2009, a emissão do cartão do SUS com o nome social vem sofrendo algumas adaptações, como explicou o coordenador de Políticas de Promoção para a Diversidade Sexual, Walace Marroque.

"Antigamente saía o nome social, mas também o nome de registro. Eles foram atualizando e hoje conseguem emitir somente o nome social. É um grande avanço e também é um direito dos travestis e transexuais", apontou.

Além da portaria n° 1.820/2009 do Ministério da Saúde, a cidade de Vitória também possui seu próprio decreto nº 1.574/ 2011, que garante as travestis e transexuais a utilização do nome social em qualquer documento emitido pelo município.

Marroque destacou que o objetivo da ação é ressaltar a importância da diversidade e do respeito a essa parcela da população. "O nome social garante a questão do respeito com essas pessoas, de ser tratada como elas se reconhecem. É também uma forma de reconhecer a diversidade de gênero. No caso do SUS, ele promove o acesso digno à saúde: a pessoa vai ser chamada como se identifica, de acordo com sua identidade de gênero. Isso é muito importante", ponderou.

A solicitação para emitir o documento com o nome social pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 14 às 18 horas, no Centro de Referência em DST/Aids, que fica na Unidade de Saúde do Parque Moscoso, em Vitória, até o dia 02 de fevereiro.