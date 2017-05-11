Emissão de CNHs para caminhoneiros cai 60% no Espírito Santo

Após um ano do início da obrigatoriedade de exames toxicológicos para emissão de carteiras de motorista C, D e E, o Detran-ES registra uma queda de mais 60% nas emissões de novas habilitações. Segundo o órgão, em 2015 foram emitidos 12.893 documentos, enquanto no período de março do ano passado a abril deste ano, quando a regra passou a valer, foram 4.449.

Your browser does not support the audio element. Emissão de CNHs para caminhoneiros cai 60 por cento no ES

Segundo o diretor de habilitação e veículos do Detran-ES, José Eduardo de Souza Oliveira, os dados de reprovações nos testes não são abertos e estão disponíveis apenas para o condutor e o médico que faz a avaliação. A nova regra, no entanto, influencia nos resultados.

“Nós tivemos dados da PRF de uma redução de mais 26% de acidentes envolvendo esses motoristas. Nós entendemos que é válido essa medida”, acrescentou.

O exame toxicológico verifica o consumo de substâncias psicoativas, com análise retrospectiva de no mínimo 90 dias. A coleta do material é realizada em postos credenciados pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e encaminhados para laboratórios.

No Estado existem mais de 300 postos de coletas. Categorias profissionais, no entanto, ainda reclamam da forma como o exame é realizado, principalmente pelo tempo de três meses que o motorista precisa ficar afastado do veículo quando o exame testa positivo, quando ele então pode pedir um novo teste.

Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário (Sindirodoviários-ES), Edson Bastos, o exame traz um problema social, pois deixa o trabalhador afastado de suas atividades, sem remuneração. “Acho que poderia ter outro tipo de pena, deixar o cara frequentar um curso, apreender a carteira dele no final de semana. Motoristas profissionais não são muitos. Com o tempo vai criar um problema de motoristas não profissionais conduzindo os veículos”, analisou.