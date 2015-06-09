Emenda compartilha poderes entre diretor-geral e deputados na Assembleia Legislativa

Os projetos de resolução que pretendem transferir poderes da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa ao diretor-geral da Casa foram retirados de pauta, durante a sessão desta segunda-feira (8). Eles estavam sob análise na Comissão de Justiça, com a relatoria do deputado Marcelo Santos (PMDB). Após ele ter dado parecer pela inconstitucionalidade das matérias, houve divergências com os membros da Mesa, e foi apresentada uma emenda substitutiva pelo deputado Enivaldo dos Anjos (PSD). Com isso, o entendimento da Comissão de Justiça foi de que seria necessário de um prazo maior para o relator.Os projetos pretendem delegar ao diretor-geral algumas competências importantes que hoje são exclusivas da Mesa, relativas à gestão administrativa, orçamentária e patrimonial. Ou seja, caberia ao atual diretor-geral da Casa, Paulo Marcos Lemos, servidor de carreira do Poder Legislativo, ordenar despesas, nomear servidores, autorizar a abertura de sindicâncias ou concursos públicos, entre outras atribuições.

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Para Marcelo Santo, os projetos ferem o artigo 35 da Constituição Federal e o artigo 70 da Constituição Estadual. “Eu acho que é dar poderes a ele maiores do que os dos membros da Mesa. Ele pode fazer concurso público, homologar, deferir, indeferir. E depois que ele apresenta os balancetes, por exemplo, é que a Casa vai ver, depois que foi feito o gasto. Se estiver errado, acabou, ele já cometeu o erro. Então esta não é uma gestão compartilhada, por isso que fere os artigos da Constituição Federal e Estadual”, disse à Rádio CBN Vitória.

Após apresentar o parecer, Santos chegou a ser acusado por Enivaldo de que a Comissão de Justiça estaria sendo um órgão de censura e que o governo do Estado estaria manipulando a derrota da matéria. O peemedebista classificou a afirmação como equivocada, e ressaltou que está analisando apenas o aspecto legal, e não o mérito da matéria. Gildevan Fernandes (PV), líder do governo, alegou que o Executivo não interfere em matérias que possuem caráter interno do Legislativo.

Enivaldo discordou que os projetos estariam que está transferindo poder para o diretor. Ele defende que seria apenas para desburocratizar os trabalhos. Com isso, ele apresentou uma emenda que cria uma responsabilidade compartilhada da direção com a Mesa da Casa.

“A emenda é não descer aos detalhes administrativos de atos, e apenas considerando o diretor também responsável perante o Tribunal de Contas, junto com a Mesa, com relação à prestação de contas”, disse.