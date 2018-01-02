Queima de fotos vista do Morro do Moreno em Vila Velha Crédito: Vinícius Gonçalves | TV Gazeta

Todo mundo tem um sonho diferente para alcançar no ano que começou, mas três metas fazem parte da vida de quase todo mundo: conseguir manter uma alimentação saudável, ter uma rotina de exercício e guardar dinheiro para comprar uma casa, um carro ou fazer aquela viagem tão esperada.

Para todas elas, é preciso disciplina, destacam especialistas ouvidos pela rádio CBN Vitória. O economista Ricardo Paixão orienta que as famílias tenham controle do que gastam para conseguir poupar dinheiro. O ideal é que se poupe de 25 a 30% do orçamento, mas isso deve ser feito de forma gradual.

Your browser does not support the audio element. Emagrecer, sair do sedentarismo, juntar dinheiro, dicas para alcançar metas

"Você deve começar de forma que não sufoque seu orçamento. Pode começar com 5%, depois você aumenta para 10%, depois para 15, até chegar ao patamar ideal que é de 25 a 30% do orçamento mensal que deve ser destinado para poupança. Mas é claro que isso vai depender do orçamento de cada família", diz.

O início do ano é uma boa época para quem quer iniciar uma atividade física: caminhada, musculação, natação, entre outros. Mas o personal trainer Kristian Costa faz a ressalva de que é bom começar aos poucos, 30 minutos por dia, três vezes por semana.

"O que a gente tem que fazer é procurar uma modalidade que mais vai motivar e ter em mente que os resultados não são imediatos. Essa busca pelo resultado imediato é sempre muito perigosa. Às vezes, você está começando agora e já exagera no exercício", alerta

Pouco adianta fazer exercício físico se não tiver uma alimentação equilibrada. Para quem enfiou o pé na jaca no Natal e no Ano-Novo e quer perder os quilos extras de forma rápida nesse início de ano, a nutricionista Braunea Victório alerta: as dietas da moda são perigosas.

"A pessoa pode vir a ter crises de hipoglicemia ou até uma hiperglicemia, dependendo do tipo da dieta. O ideal é sempre procurar uma nutricionista para se ter uma dieta equilibrada para aquelas pessoas que precisam de uma reeducação alimentar", afirma.