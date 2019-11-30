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É Natal!

Em Vitória, Parque Moscoso também terá Vila do Papai Noel

Além do tradicional espaço no Centro de Vitória, Praça do Papa, Praça dos Namorados e principais avenidas da Capital serão decoradas com motivos de Natal

Publicado em 30 de Novembro de 2019 às 13:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2019 às 13:44
Luzes de Natal na Parque Moscoso, em Vitória, em 2018 Crédito: Carlos Alberto Silva
O Parque Moscoso, no Centro de Vitória, vai sediar uma Vila do Papai Noel a partir da próxima semana. A estrutura será montada no local como comemoração às festividades de Natal e, além disso, o espaço também receberá decoração especial para os visitantes que passarem por lá.
Em Vitória, Parque Moscoso também terá Vila do Papai Noel
Em Vitória, Parque Moscoso também terá Vila do Papai Noel
Neste ano, segundo a Prefeitura de Vitória (PMV), a Casa do Papai Noel terá quatro ambientes totalmente decorados onde ficará o bom velhinho, que estará de braços abertos para tirar foto e receber as crianças. A árvore do parque terá quatro metros de altura.
"Escolhemos pontos da cidade bem movimentados para receber os enfeites natalinos que marcam esta época. Os efeitos tridimensionais de alguns objetos também vão surpreender. As árvores também terão destaque pelo porte, brilho e beleza", explica a secretária de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Ana Elisa Nahas Amorim.
Também haverá trenó, renas, soldados de chumbo e cogumelos gigantes, iluminação de LED e bolas de diversas cores e tamanhos espalhados por todo parque.
PRAÇA DO PAPA
A Praça do Papa, na Capital, também será ornamentada com um pinheiro reluzente de 28 metros de altura. A ornamentação contará com microlâmpadas e ainda projetores nos coqueiros. Um barco, uma estrela e um marlin tridimensionais vão homenagear os pescadores.
Também ganharão árvores de Natal de cerca de 14 metros os trevos das avenidas Fernando Ferrari com a Adalberto Simão Nader e Norte Sul com a Dante Michelini, além do Portal do Príncipe e Praça dos Namorados.

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