Luzes de Natal na Parque Moscoso, em Vitória, em 2018 Crédito: Carlos Alberto Silva

O Parque Moscoso, no Centro de Vitória, vai sediar uma Vila do Papai Noel a partir da próxima semana. A estrutura será montada no local como comemoração às festividades de Natal e, além disso, o espaço também receberá decoração especial para os visitantes que passarem por lá.

Your browser does not support the audio element. Em Vitória, Parque Moscoso também terá Vila do Papai Noel

Em Vitória, Parque Moscoso também terá Vila do Papai Noel

Neste ano, segundo a Prefeitura de Vitória (PMV), a Casa do Papai Noel terá quatro ambientes totalmente decorados onde ficará o bom velhinho, que estará de braços abertos para tirar foto e receber as crianças. A árvore do parque terá quatro metros de altura.

"Escolhemos pontos da cidade bem movimentados para receber os enfeites natalinos que marcam esta época. Os efeitos tridimensionais de alguns objetos também vão surpreender. As árvores também terão destaque pelo porte, brilho e beleza", explica a secretária de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Ana Elisa Nahas Amorim.

Também haverá trenó, renas, soldados de chumbo e cogumelos gigantes, iluminação de LED e bolas de diversas cores e tamanhos espalhados por todo parque.

PRAÇA DO PAPA

A Praça do Papa, na Capital, também será ornamentada com um pinheiro reluzente de 28 metros de altura. A ornamentação contará com microlâmpadas e ainda projetores nos coqueiros. Um barco, uma estrela e um marlin tridimensionais vão homenagear os pescadores.